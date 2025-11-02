Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Pomoc nie nadeszła", "chaos totalny". Życie po huraganie

Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
Mieszkańcy Jamajki stoją w kolejce po wodę i pieniądze
Źródło: Reuters
Nieprzejezdne drogi, chaos, kradzieże, brak jedzenia i wody - tak sytuację na Jamajce opisują w rozmowie z BBC mieszkańcy jednego z portowych miast po tym, jak w wyspę uderzył huragan Melissa. Chociaż pilne zaopatrzenie jest dostarczane do jamajskiej stolicy, to najbardziej brakuje go w miejscach, gdzie żywioł utrudnił dotarcie.

Melissa - jeden z najsilniejszych huraganów, jakie kiedykolwiek uformowały się na Atlantyku - największe zniszczenia wywołała na Jamajce. Żywioł uderzył w wyspę z prędkością sięgającą prawie 300 kilometrów na godzinę jako huragan piątej, najwyższej kategorii skali Saffira-Simpsona.

Tragiczną sytuację mieszkańców Jamajki przybliża BBC, zwracając uwagę, że w obliczu rosnącej liczby ofiar śmiertelnych wciąż poszukują oni swoich bliskich, jednocześnie walcząc o przetrwanie. Huragan uczynił portowe miasto Black River "epicentrum zniszczeń na Karaibach".

Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
Źródło: PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

Silny wiatr i sztormowe fale zmiotły niemal wszystko. "Lokalni urzędnicy szacują, że 90 procent domów zostało zniszczonych. Zniszczeniu uległa również znaczna część kluczowej infrastruktury miasta, w tym lokalny szpital, komisariat policji i straż pożarna" - opisał portal stacji BBC.

Nieprzejezdne drogi, brak prądu i bieżącej wody sprawiają, że mieszkańcy czują się coraz bardziej odizolowani i zdesperowani. Ci, którzy rozmawiali z BBC, przekazali między innymi, że jak dotąd nie widzieli w okolicy żadnych ciężarówek z pomocą humanitarną.

Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"

METEO

"Chaos totalny. Brak jedzenia. Brak wody"

- Musimy korzystać z tego, co tu widzimy, na ulicy, a także w supermarkecie - powiedział BBC Demar Walker, siedzący w cieniu jednego ze sklepów, aby uchronić się przed upałem i wilgotnością sięgającą 80 procent.

Inni mieszkańcy mówią o panującej obecnie anarchii i plądrowaniu sklepów. Jednym ze świadków był Aldwayne Tomlinson. - Na początku myślałem, że lokal jest nadal otwarty, ale potem przyjrzałem mu się uważniej (...). Wiedziałem, że rabują również aptekę - relacjonował.

Stojąca nieco dalej na stercie gruzu kobieta opisywała panującą sytuację. - Chaos totalny. Brak jedzenia. Brak wody - mówiła.

- Nie mamy dostępu do pieniędzy. Potrzebujemy pomocy. Pomoc nie nadeszła - opisywała inna osoba.

Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
Zniszczenia w jamajskim mieście Black River po uderzeniu hurganu Melissa
Źródło: PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

Tragiczna sytuacja na Jamajce

BBC zwraca uwagę, że przetrwanie to obecnie główna troska większości Jamajczyków. Kolejną jest rosnąca liczba ofiar śmiertelnych. Jak informowały w czwartek władze kraju, wówczas w wyniku huraganu zginęło co najmniej 19 osób.

Jeden z rozmówców przekazał, że zarówno on - jak i wiele innych osób z okolicy - wciąż nie ma wieści od rodziny i nie wie, czy ta uszła z życiem. - Nie ma możliwości dotarcia do mojej rodziny i dowiedzenia się, czy wszystko u nich w porządku - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"

Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"

METEO
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia

Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia

METEO

Jednym z głównych utrudnień w dostarczaniu pomocy humanitarnej pozostają nieprzejezdne drogi - uszkodzone, zalane czy zablokowane samochodami. Z tego powodu, chociaż agencje pomocowe i wojsko dostarczają potrzebne zaopatrzenie do stolicy Jamajki, Kingston, to jego wysłanie do mniejszych miejscowości jest znacznie utrudnione.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

Udostępnij:
TAGI:
JamajkaGłódKlęski żywiołowehuragan
Czytaj także:
Flota cieni
Tak działa Bałtycka Warta. Finowie o "udaremnionych atakach"
Świat
Ekshumacje szczątków polskich żołnierzy w Lwowie-Zboiskach
Kolejne kroki w sprawie ekshumacji w Ukrainie
Polska
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
METEO
Malediwy
Turystyczny raj wprowadza pierwszy taki zakaz. Grożą surowe kary
Świat
Samochód Stephanie Land
"Nie sądzę, żeby ktoś z radością wybierał takie życie"
Joanna Rubin-Sobolewska
Ludzie uczcili pamięć ofiar tragedii w Nowym Sadzie 16 minutami ciszy
Tysiące ludzi i szesnaście minut ciszy. Uczcili pierwszą rocznicę tragedii
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Zamknięto najgłośniejszy skandal igrzysk w Pekinie
EUROSPORT
moskwa noc shutterstock_1850694631
Dowódca zapowiada blackouty w Rosji. "To nic strasznego. Dacie radę"
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginiona nastolatka znaleziona żywa w pudle
Świat
Zostera Marina pochodzi z Wysp Japońskich
Trudno w to uwierzyć, ale ona się odradza. Jest coraz lepiej
Aleksandra Arendt-Czekała
BRITAIN-POLICE-CAMBRIDGESHIRE-0001
Premier zabrał głos po brutalnym ataku w pociągu
Świat
Luwr po napadzie
Zarzuty za kradzież w Luwrze, "cios" pod Moskwą, groźba Trumpa
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
METEO
imageTitle
Efektowna wygrana Realu. Mbappe znów zachwycił
Najnowsze
imageTitle
Salah wykorzystał błąd bramkarza. Przełamanie Liverpoolu
EUROSPORT
26 min
dda
"Stałem w łóżeczku i krzyczałem do taty, żeby zostawił mamę"
Depresja systemu
Donald Trump
Trump grozi interwencją "na ostro". Zarządził przygotowania
Świat
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
W tych dzielnicach już nie kupisz alkoholu w nocy
WARSZAWA
shutterstock_2643556471
Spotkali się na szczycie, Trump usłyszał przeprosiny. Poszło o reklamę
Świat
Pogotowie gazowe (zdj. ilustracyjne)
Wyciek gazu w Toruniu. Trzeba zrobić wykop, bo "trudno wskazać źródło"
Polska
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
METEO
imageTitle
Pokaz mocy Bayernu w ligowym hicie
EUROSPORT
Siostra Małgorzata Chmielewska
Siostra Chmielewska o "haniebnej" ustawie
Polska
imageTitle
Świątek skomentowała swoje imponujące zwycięstwo
EUROSPORT
Szczyt Ortler we Włoszech
Lawina w Alpach. Są ofiary śmiertelne
METEO
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
38-latka z zarzutami po kradzieży w Luwrze. "Jest zdruzgotana"
Świat
Tchéky Karyo
Tchéky Karyo nie żyje
Kultura i styl
imageTitle
Sinner upokorzył Zvereva w Paryżu
EUROSPORT
shutterstock_1809198358
"Miał chwycić jedną dziewczynkę za rękę, drugą za kaptur". Sprawa trafiła na policję
Poznań

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica