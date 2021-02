Prezydent: żywimy oczekiwanie, że współpraca w ramach 17+1 zacznie przynosić bardziej wymierne rezultaty

Prezydent Andrzej Duda mówił w wystąpieniu, że minęło blisko dziewięć lat od zainicjowania w Warszawie współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin oraz że to drugi taki szczyt, w którym uczestniczy osobiście jako najwyższy przedstawiciel polskich władz.

Prezydent: Polska widzi potrzebę szerszego otwarcia rynku chińskiego na jej towary

Prezydent chce powrotu do tak zwanej szybkiej ścieżki dla przedsiębiorców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Prezydent mówił również, że żyjemy obecnie w trudnych czasach ograniczonej mobilności społecznej, w tym biznesowej. - Chciałbym z tego powodu zaproponować powrót do uruchomienia tak zwanej szybkiej ścieżki (fast track) dla przedsiębiorców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej podróżujących do Państwa Środka. My już takie rozwiązania stosujemy. Jestem przekonany, że również chińskie władze, bez uszczerbku dla wymogów bezpieczeństwa, mogłyby wprowadzić podobne ułatwienia – powiedział Duda.