Trump "przekonał Orbana"

Viktor Orban na szczycie UE. Nagranie z 26 czerwca Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Prorosyjski premier Węgier sprzeciwiał się otwarciu pierwszego klastra w negocjacjach akcesyjnych między Unią Europejską a Ukrainą.

Media w Kijowie przypominają, że prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Donalda Trumpa z prośbą o wywarcie wpływu na Viktora Orbana.

Trump miał zadzwonić do Orbana po spotkaniu z Zełenskim oraz europejskimi liderami i przekonać go do zmiany zdania.

Rozmówcy Politico wyrazili nadzieję, że po tym, jak Donald Trump przekonał Viktora Orbana, impas dotyczący akcesji Ukrainy może zostać w nadchodzących miesiącach przełamany. Portal nie wyjaśnił, w jaki sposób prezydentowi USA udało się nakłonić szefa węgierskiego rządu do zmiany stanowiska w sprawie unijnej akcesji Kijowa.

Trump rozmawiał z Orbanem

19 sierpnia agencja Reutera podała, powołując się na urzędnika Białego Domu, że Trump rozmawiał z Orbanem na temat Ukrainy i jej członkostwa w UE.

Media w Kijowie, które cytują środowe doniesienia Politico, przypomniały, że wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Trumpa z prośbą o wywarcie wpływu na Orbana, aby ten nie blokował przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

21 sierpnia w Waszyngtonie przywódcy europejscy rozmawiali z Donaldem Trumpem o potencjalnym wejściu Ukrainy do UE - przekazała w tym dniu rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta. Według amerykańskiej agencji Bloomberg po tej rozmowie Trump miał zadzwonić do premiera Orbana, żeby zapytać, dlaczego blokuje ten proces.

Bloomberg podał wówczas, że europejscy liderzy mieli namawiać Trumpa, by skłonił Orbana do wycofania weta w sprawie otwarcia tzw. pierwszego klastra w negocjacjach akcesyjnych między UE a Ukrainą.

Według Brukseli Ukraina jest gotowa do otwarcia trzech z sześciu klastrów. Kluczowy jest klaster pierwszy, dotyczący spraw podstawowych, takich jak instytucje państwa i walka z korupcją. Jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD