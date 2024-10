Po śmierci Nawalnego "zabrali nawet śnieg". Co śledczy robili w Wilku Polarnym?

Ślady substancji trującej

"Pełna lista skonfiskowanych przedmiotów sugeruje, że w kolonii karnej Wilk Polarny w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym nie pozostała ani jedna rzecz, której Nawalny dotknął. Śledczy zabrali nawet rolkę papieru toaletowego. Co więcej, jedynie przy 31 pozycjach z listy widnieje wzmianka o przesłaniu materiału do badań. Nie wiadomo, czy biegłym przekazano inne przedmioty, w tym odzież i bieliznę" - podkreśliło Centrum Dossier. Zaznaczyło, że nie opublikowano żadnych wyników badań zabranych rzeczy, które przesłano do centrum ekspertyz sądowych.

Usuwane wzmianki o dolegliwościach

Wcześniej rosyjski niezależny portal The Insider napisał, że oficjalne dokumenty, do których uzyskał dostęp, świadczą o tym, że Nawalny został otruty w więzieniu, a władze usuwały wzmianki o jego dolegliwościach, takich jak ostry ból brzucha, wymioty czy konwulsje, by to ukryć.