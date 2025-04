Podróżując, musi uważać, bo ściga go Rosja. Były prezes Trybunału w TVN24 Źródło: TVN24

Od dwóch lat przywódca Rosji Władimir Putin jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. W odwecie Rosja ściga jego sędziów. Jednym z nich jest profesor Piotr Hofmański, były prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego, który w "Jeden na jeden" w TVN24 mówił między innymi o możliwym wyroku dla rosyjskiego przywódcy.

Hofmański przyznał w "Jeden na jeden", że musi uważać przy podróżach w związku ze ściganiem przez Rosjan.

Gość programu wyjaśnił, jaka kara może spotkać Putina, jeśli stanie przed Trybunałem w Hadze i gdzie ją odbędzie.

Gościem "Jeden na jeden" w TVN24 był profesor Piotr Hofmański, były prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który jest ścigany przez Rosjan w odwecie za to, że Trybunał postanowił ścigać Władimira Putina dwa lata temu.

"Należy mieć nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość"

- Ta akcja władz rosyjskich jest oczywiście związana z faktem pełnionych przeze mnie funkcji. Natomiast zarzuty, które są stawiane mojej osobie, jeszcze nie wiem dokładnie jakie, pozostają aktualne - mówił.

Przyznał, że podróżując wciąż musisz uważać, aby omijać kraje, które mogłyby wydać go Rosji. - Wszelkie moje podróże i przemieszczanie się odbywają się pod kontrolą służb Trybunału, którego kanclerz ma obowiązek dbać również o bezpieczeństwo byłych funkcjonariuszy.

Został zapytany, czy wierzy w to, że Putin kiedykolwiek stanie przed Trybunałem. - Wtedy, kiedy Trybunał do spraw byłej Jugosławii wydawał nakazy aresztowania w stosunku do Mladicia, Karadżicia, Miloszewicia wtedy też większość obserwatorów pukała się w głowę i powiedziała "nigdy ich nie dostaniecie". Wszyscy ostatecznie zasiedli na ławie oskarżonych. Także należy mieć nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość, co oczywiście wymaga spełnienia szeregu różnych warunków - odpowiedział profesor Hofmański.

Co grozi Putinowi?

Skomentował też powrót Putina do dyplomatycznej gry i jego rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

- Jest tak, że prawo międzynarodowe jest dla słabych. Ci, którzy mają wielką, silną pozycję polityczną, także militarną, tego prawa międzynarodowego nie potrzebują. Ono nie jest dla nich ważnym orężem. Mają inne oręże, którym posługują się w stosunkach międzypaństwowych. Stąd też rzeczywiście dużo trudniej jest realizować idee wymiaru sprawiedliwości na poziomie międzynarodowym w stosunku do tych, którzy dysponują wielką siłą polityczną - stwierdził.

Władimir Putin jest ścigany przez Trybunał za zbrodnie przeciwko dzieciom - za porwania dzieci, za deportacje przymusowe, za pozbawianie dzieci tożsamości. Zdaniem profesora Hofmańskiego nie jest wykluczone, że jeśli stanie przed Trybunałem, to również inne zbrodnie popełnione w Ukrainie mogą stać się przedmiotem postępowania.

Zapytany o to, jaki wyrok może otrzymać Putin, odpowiedział, że o tym "możemy mówić tylko w płaszczyźnie teoretycznej". - Wymiar kary zależy od wielu czynników indywidualnych związanych z okolicznościami popełnienia zbrodni, czy okolicznościami związanymi z osobą oskarżoną. Natomiast teoretycznie statut rzymski, który jest podstawą działania Trybunału i który określa zbrodnie i kary przewidziane za te zbrodnie, jako najcięższą karę przewiduje karę dożywocia - powiedział gość TVN24.

Wyjaśnił również, że Putin musiałby odbywać karę w jednym z państw, które są stronami statutu rzymskiego, ponieważ Trybunał sam w sobie nie posiada zakładów karnych, a jedynie areszt śledczy, w którym przebywają osoby w toku procesu.

"Trybunał jest paraliżowany"

Gość TVN24 odniósł się też do wypowiedzi premiera Węgier, Viktora Orbana, który nazwał Trybunał Karny sądem politycznym i zarzucał mu brak bezstronności. Orban zapowiedział też wyprowadzenie Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego.

- Myślę, że jest wręcz przeciwnie. To, że Trybunał podejmuje postępowania w relacji do zbrodni popełnionych w kontekście politycznym, mówimy o Palestynie, o Rosji i Ukrainie, i nie obawia się niczego, bez względu na uwarunkowanie i konsekwencje polityczne działa zgodnie z prawem, dowodzi tego, że on nie jest organem politycznym, tylko działa w oparciu o prawo i ustalone fakty i nic ponad to - mówił gość "Jeden na jeden".

- Natomiast to mnie oczywiście bardzo zasmuca, to, że państwa-strony w sposób lekki bardzo i powiedziałbym zależny od interesu politycznego traktują swoje zobowiązania międzynarodowe. Statut rzymski jest jasny, jest bardzo klarowny, jeśli chodzi o kwestię obowiązku współpracy z trybunałem i wymaga bezwarunkowej współpracy od państw, które są jego stronami. Więc to, że osoba ścigana nakazem aresztowania odwiedza Mongolię, czy odwiedza Węgry i nie jest z tego powodu w tych warunkach aresztowana, to jest ewidentne naruszenie zobowiązań prawno-międzynarodowych - wyjaśnił profesor Hofmański. Mongolię odwiedził Putin, zaś Budapeszt premier Izraela Benjamin Netanjahu, również ścigany przez Trybunał w Hadze.

Zaznaczył, że państwa są podmiotami suwerennymi i Trybunał może stwierdzić orzeczeniem fakt odmowy współpracy, czyli naruszenie statutu rzymskiego i zobowiązań prawno-międzynarodowych oraz może powiadomić o takim naruszeniu zgromadzenie państw-stron statutu, co na ogół czyni.

- Doświadczenie pokazuje, że Trybunał jest skuteczny i może działać, wtedy kiedy jego śledztwa i postępowania nie naruszają interesów politycznych wielkich graczy tego świata - stwierdził profesor Hofmański. - Wtedy, kiedy Trybunał wkracza w obszary, gdzie mamy do czynienia z żywotnymi interesami politycznymi wielkich graczy tego świata Trybunał jest paraliżowany. To nie tylko o to chodzi, że współpracy odmawiają państwa, których postępowanie dotyczy bezpośrednio, ale chodzi również o to, że ci, którzy mają wielkie wpływy polityczne oddziaływają na państwa-strony statutu w sposób destruktywny prowadzący do kwestionowania zobowiązań prawno-międzynarodowych i efektywnej współpracy z Trybunałem - dodał.