Piotr Gliński: efekty rosyjskiej inwazji będą odczuwalne w gospodarkach i społeczeństwach całego świata

Wicepremier Piotr Gliński powiedział w czwartek, że skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą odczuwalne w społeczeństwach i gospodarkach na całym świecie. - Społeczność międzynarodowa musi opracować długoterminowy plan, by je ograniczyć - przemawiał na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ.

- Efekty rosyjskiej inwazji będą odczuwalne w gospodarkach i społeczeństwach całego świata. Społeczność międzynarodowa musi zaangażować się w opracowanie krótko- i długoterminowych polityk, które ograniczą skutki tej wojny i przyczynią sie do długoterminowej odporności na globalne wstrząsy - dodał.

Gliński o wizycie Guterresa w Moskwie i Kijowie

W swoim wystąpieniu na sesji Rady Bezpieczeństwa poświęconej niedawnym podróżom sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa do Moskwy i Kijowa, Gliński pochwalił inicjatywę Portugalczyka.

- Każde staranie, by przywrócić pokój na Ukrainie, jest znaczące. Nawet jeśli musimy mieć do czynienia z agresorem, który pokazuje bardzo mało dobrej woli i wiarygodności, co zademonstrował bardzo symboliczny rosyjski ostrzał Kijowa podczas pobytu sekretarza w tym mieście - powiedział Gliński.