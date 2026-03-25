Iran negocjuje z USA. Trump mówi, na co zgodził się Teheran

Jak podał portal Times of Israel, armia Izraela potwierdziła informację o irańskiej rakiecie, której odłamki spadły na Bejrut, stolicę Libanu. Według serwisu okręt, który zestrzelił rakietę, prawdopodobnie należał do USA.

We wtorek irański pocisk został przechwycony w libańskiej przestrzeni powietrznej przez obcy statek u wybrzeży Libanu - poinformowały agencję Reuters trzy źródła.

Władze libańskie poinformowały, że fragmenty przechwyconej irańskiej rakiety spadły w okolicy Haret Sakher Źródło: PAP/EPA/WAEL HAMZEH

Nie było wcześniej doniesień o irańskich atakach na terytorium Libanu. Państwo to jest jednak regularnie atakowane przez Izrael, który walczy tam ze wspieranym przez Teheran Hezbollahem.

Liban wydala irańskiego dyplomatę

Rząd w Bejrucie zabronił Hezbollahowi działań zbrojnych, ale nie jest w stanie go rozbroić, czego żąda Izrael.

We wtorek libańskie MSZ cofnęło zatwierdzenie akredytacji ambasadora Iranu, zarzucając mu ingerowanie w sprawy wewnętrzne państwa.

Hezbollah potępił w oświadczeniu wydalenie irańskiego dyplomaty. Nazwał je "grzechem narodowym i strategicznym", podważającym suwerenność i jedność narodową. Finansowana przez Iran organizacja zażądała również, by libański MSZ natychmiast wycofał się z tej decyzji - poinformował portal Naharnet.

Izrael i USA od 28 lutego prowadzą naloty na Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając w znajdujące się tam amerykańskie bazy, ale i cele cywilne.

Opracował Adam Styczek /lulu