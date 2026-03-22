Wizyta Nawrockiego, tragiczny pożar, złoto Polaka

Karol Nawrocki spotka się w poniedziałek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Donald Trump oświadczył, że "cieszy się" ze śmierci byłego szefa FBI Roberta Muellera. Jakub Szymański został halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów przez płotki. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 22 marca.

1. Nawrocki spotka się z Orbanem

Prezydent Karol Nawrocki spotka się w poniedziałek wieczorem w Budapeszcie - w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wcześniej, razem z prezydentem tego państwa, Tamasem Sulyokiem, weźmie udział w obchodach w Przemyślu.

Zdaniem szefa rządu Donalda Tuska wizyta Nawrockiego w Budapeszcie wiąże się ze wzmacnianiem przywódcy Rosji Władimira Putina i jednoczesnym osłabianiem Unii Europejskiej. Krytykuje ją również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

2. Trump "cieszy się" ze śmierci byłego szefa FBI

Były szef FBI Robert Mueller, który badał rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, zmarł w wieku 81 lat. Przyczyna zgonu wieloletniego szefa FBI nie jest znana, lecz źródła portalu MS NOW przekazały, że od lat zmagał się z chorobą Parkinsona.

Jego odejście skomentował w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. "To dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie będzie już mógł krzywdzić niewinnych ludzi!" - oznajmił.

3. Tragiczny pożar na Ursynowie

W budynku strzelnicy na warszawskim Ursynowie wybuchł pożar. Ogień przedostał się na zaparkowanego obok busa. Jak poinformował przed godziną 16 w sobotę podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, czterech osób nie udało się uratować.

Wśród ofiar są zarówno osoby, które przebywały w busie, jak i na strzelnicy. To obywatele polscy i ukraińscy w wieku około 40 lat. Policjant wyjaśnił też, że strzelnica, gdzie doszło do pożaru, była w remoncie. Ofiarami są pracownicy firmy remontowej.

4. Złoty medal dla Polaka w halowych mistrzostwach świata

Jakub Szymański został halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów przez płotki podczas zawodów w Toruniu. W finale uzyskał czas 7,40. Dla 23-latka urodzonego w Warszawie to nie pierwszy medal na wielkiej imprezie. W zeszłym roku płotkarz wywalczył złoto HME w Apeldoornie, a na koncie ma też brąz ze Stambułu z 2023 roku.

Złoto Szymańskiego to trzeci polski medal w toruńskiej imprezie, ale pierwszy złoty. Wcześniej srebro w biegu na 400 metrów zdobyła Natalia Bukowiecka, a brąz sztafeta mieszana 4x400 metrów.

Jakub Szymański cieszy się ze złotego medalu po biegu finałowym na 60 metrów przez płotki
Jakub Szymański cieszy się ze złotego medalu po biegu finałowym na 60 metrów przez płotki
5. Poważny wypadek polskiej kolarki

Na kluczowym fragmencie trasy wyścigu Mediolan - San Remo Katarzyna Niewiadoma-Phinney uczestniczyła w groźnym wypadku. Do upadku najlepszej polskiej kolarki doszło na zjeździe z Cipressy, jednego z dwóch słynnych wzniesień podczas wyścigu. Chwilę później wpadły na nią z dużą prędkością kolejne zawodniczki.

"Kasia ma się dobrze. Nie ma wstrząśnienia mózgu, tylko kilka skaleczeń łokcia i brody. Jest już w drodze do domu" - napisał na Instagramie jej mąż, były zawodnik Taylor Phinney.

