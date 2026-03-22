Wizyta Nawrockiego, tragiczny pożar, złoto Polaka

1. Nawrocki spotka się z Orbanem
Prezydent Karol Nawrocki spotka się w poniedziałek wieczorem w Budapeszcie - w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wcześniej, razem z prezydentem tego państwa, Tamasem Sulyokiem, weźmie udział w obchodach w Przemyślu.
Zdaniem szefa rządu Donalda Tuska wizyta Nawrockiego w Budapeszcie wiąże się ze wzmacnianiem przywódcy Rosji Władimira Putina i jednoczesnym osłabianiem Unii Europejskiej. Krytykuje ją również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2. Trump "cieszy się" ze śmierci byłego szefa FBI
Były szef FBI Robert Mueller, który badał rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, zmarł w wieku 81 lat. Przyczyna zgonu wieloletniego szefa FBI nie jest znana, lecz źródła portalu MS NOW przekazały, że od lat zmagał się z chorobą Parkinsona.
Jego odejście skomentował w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. "To dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie będzie już mógł krzywdzić niewinnych ludzi!" - oznajmił.
3. Tragiczny pożar na Ursynowie
W budynku strzelnicy na warszawskim Ursynowie wybuchł pożar. Ogień przedostał się na zaparkowanego obok busa. Jak poinformował przed godziną 16 w sobotę podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, czterech osób nie udało się uratować.
Wśród ofiar są zarówno osoby, które przebywały w busie, jak i na strzelnicy. To obywatele polscy i ukraińscy w wieku około 40 lat. Policjant wyjaśnił też, że strzelnica, gdzie doszło do pożaru, była w remoncie. Ofiarami są pracownicy firmy remontowej.
4. Złoty medal dla Polaka w halowych mistrzostwach świata
Jakub Szymański został halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów przez płotki podczas zawodów w Toruniu. W finale uzyskał czas 7,40. Dla 23-latka urodzonego w Warszawie to nie pierwszy medal na wielkiej imprezie. W zeszłym roku płotkarz wywalczył złoto HME w Apeldoornie, a na koncie ma też brąz ze Stambułu z 2023 roku.
Złoto Szymańskiego to trzeci polski medal w toruńskiej imprezie, ale pierwszy złoty. Wcześniej srebro w biegu na 400 metrów zdobyła Natalia Bukowiecka, a brąz sztafeta mieszana 4x400 metrów.
5. Poważny wypadek polskiej kolarki
Na kluczowym fragmencie trasy wyścigu Mediolan - San Remo Katarzyna Niewiadoma-Phinney uczestniczyła w groźnym wypadku. Do upadku najlepszej polskiej kolarki doszło na zjeździe z Cipressy, jednego z dwóch słynnych wzniesień podczas wyścigu. Chwilę później wpadły na nią z dużą prędkością kolejne zawodniczki.
"Kasia ma się dobrze. Nie ma wstrząśnienia mózgu, tylko kilka skaleczeń łokcia i brody. Jest już w drodze do domu" - napisał na Instagramie jej mąż, były zawodnik Taylor Phinney.
