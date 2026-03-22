Wizyta Nawrockiego, tragiczny pożar, złoto Polaka

Bogucki: nie było spotkania Nawrocki-Orban, bo premier Węgier rozmawiał w Moskwie z Putinem

1. Nawrocki spotka się z Orbanem

Prezydent Karol Nawrocki spotka się w poniedziałek wieczorem w Budapeszcie - w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wcześniej, razem z prezydentem tego państwa, Tamasem Sulyokiem, weźmie udział w obchodach w Przemyślu.

Zdaniem szefa rządu Donalda Tuska wizyta Nawrockiego w Budapeszcie wiąże się ze wzmacnianiem przywódcy Rosji Władimira Putina i jednoczesnym osłabianiem Unii Europejskiej. Krytykuje ją również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nawrocki jedzie do Orbana. Tusk komentuje

2. Trump "cieszy się" ze śmierci byłego szefa FBI

Były szef FBI Robert Mueller, który badał rosyjską ingerencję w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, zmarł w wieku 81 lat. Przyczyna zgonu wieloletniego szefa FBI nie jest znana, lecz źródła portalu MS NOW przekazały, że od lat zmagał się z chorobą Parkinsona.

Jego odejście skomentował w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. "To dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie będzie już mógł krzywdzić niewinnych ludzi!" - oznajmił.

3. Tragiczny pożar na Ursynowie

W budynku strzelnicy na warszawskim Ursynowie wybuchł pożar. Ogień przedostał się na zaparkowanego obok busa. Jak poinformował przed godziną 16 w sobotę podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, czterech osób nie udało się uratować.

Wśród ofiar są zarówno osoby, które przebywały w busie, jak i na strzelnicy. To obywatele polscy i ukraińscy w wieku około 40 lat. Policjant wyjaśnił też, że strzelnica, gdzie doszło do pożaru, była w remoncie. Ofiarami są pracownicy firmy remontowej.

4. Złoty medal dla Polaka w halowych mistrzostwach świata

Jakub Szymański został halowym mistrzem świata w biegu na 60 metrów przez płotki podczas zawodów w Toruniu. W finale uzyskał czas 7,40. Dla 23-latka urodzonego w Warszawie to nie pierwszy medal na wielkiej imprezie. W zeszłym roku płotkarz wywalczył złoto HME w Apeldoornie, a na koncie ma też brąz ze Stambułu z 2023 roku.

Złoto Szymańskiego to trzeci polski medal w toruńskiej imprezie, ale pierwszy złoty. Wcześniej srebro w biegu na 400 metrów zdobyła Natalia Bukowiecka, a brąz sztafeta mieszana 4x400 metrów.

Jakub Szymański cieszy się ze złotego medalu po biegu finałowym na 60 metrów przez płotki Źródło: PAP/Adam Warżawa

5. Poważny wypadek polskiej kolarki

Na kluczowym fragmencie trasy wyścigu Mediolan - San Remo Katarzyna Niewiadoma-Phinney uczestniczyła w groźnym wypadku. Do upadku najlepszej polskiej kolarki doszło na zjeździe z Cipressy, jednego z dwóch słynnych wzniesień podczas wyścigu. Chwilę później wpadły na nią z dużą prędkością kolejne zawodniczki.

"Kasia ma się dobrze. Nie ma wstrząśnienia mózgu, tylko kilka skaleczeń łokcia i brody. Jest już w drodze do domu" - napisał na Instagramie jej mąż, były zawodnik Taylor Phinney.

