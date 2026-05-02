Decyzja w sprawie żołnierzy, zapowiedź projektu nowej konstytucji, wypadek spadochroniarza
1. USA wycofają część żołnierzy z Niemiec
Pete Hegseth, szef Pentagonu, zdecydował o wycofaniu około pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec - przekazał w piątek rzecznik resortu Sean Parnell ."Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił (...) w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" - napisał w oświadczeniu. Zapowiedział, że operacja wycofywania zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.
2. Prezydencka rada ma przygotować projekt nowej konstytucji
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że Karol Nawrocki powoła specjalną radę, której zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej konstytucji. Proces jej tworzenia ma zacząć się w Święto Konstytucji 3 Maja. - To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca - mówił Leśkiewicz w Polsat News.
"Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.
3. Tragiczny wypadek spadochroniarza
Podczas skoku z wysokości czterech tysięcy metrów w Lesznie (Wielkopolskie) 39-letni spadochroniarz uderzył w ziemię. Choć spadochron się otworzył, mężczyźnie nie udało się bezpiecznie wylądować.
Przyczyny wypadku zdarzenia zbada prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
4. Dramat sadowników i obietnica pomocy
Przechodząca w ostatnich dniach przez Polskę fala przymrozków wyrządziła duże straty w sadach. - W niektórych gospodarstwach możemy mówić o stratach stuprocentowych - powiedział w piątek minister rolnictwa Stefan Krajewski w jednej z miejscowości dotkniętych klęską. Zapowiedział także szybkie działania pomocowe.
Krajewski wyraził nadzieję, że od poniedziałku wojewodowie zaczną powoływać komisje do szacowania strat.
5. "Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała będzie trzecim miejscem na urodzinowej trasie TVN24 pod hasłem "Jesteśmy stąd". W sobotę, z okazji 25-lecia stacji, na Podbeskidziu pojawią się dziennikarze TVN24, "Faktów" TVN, portalu tvn24.pl i TVN24+. To między innymi Michał Przedlacki, Wojciech Bojanowski, Paweł Szot i Piotr Świerczek, którzy w debacie "Na pierwszej linii prawdy. Z frontu bez filtra" opowiedzą o swoich przeżyciach i doświadczeniach związanych z pracą reportera w miejscach ogarniętych konfliktem zbrojnym.
Na antenie TVN24 nie zabraknie gości specjalnych, między innymi jednego z najwybitniejszych pilotów w historii szybownictwa Sebastiana Kawy, akordeonisty Marcina Wyrostka, legendy polskiej kardiochirurgii prof. Andrzeja Bochenka i gen. Romana Polki, byłego dowódcy specjalnej jednostki GROM. Kolejne przystanki na urodzinowej trasie TVN24 zaplanowano w najbliższych tygodniach m.in. w Słupsku i Giżycku.
