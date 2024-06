Ponad 50 osób zostało rannych po sobotnim ataku Rosjan na Charków. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci, łącznie zmarło trzech cywilów. W sobotę burze przetoczyły się nad Polską, a strażacy przeprowadzili 2149 interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Zmarł Andrzej Mularczyk, wybitny scenarzysta pamiętnych polskich filmów i seriali, twórca między innymi postaci Kargula i Pawlaka. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

Atak Rosjan na Charków

Ponad 50 osób zostało rannych po sobotnim ataku Rosjan na Charków. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci. Zmarło trzech cywilów. Mer miasta Ihor Terechow informował o czterech pociskach, które uderzyły w gęsto zaludnioną dzielnicę mieszkaniową.

Zełenski oświadczył, że "rosyjski terror z użyciem bomb kierowanych musi i może zostać powstrzymany". "Potrzebujemy zdecydowanych decyzji naszych partnerów, abyśmy mogli zniszczyć rosyjskich terrorystów i rosyjskie samoloty bojowe tam, gdzie się znajdują" - podkreślił.

Czytaj więcej: Rosjanie uderzyli w gęsto zaludniony obszar. Zełenski zwrócił się do partnerów >>>

Skutki sobotnich nawałnic

Burze przetoczyły się w sobotę nad Polską. Strażacy przeprowadzili 2149 interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: śląskim (501), podkarpackim (435), lubelskim (273), małopolskim (1680 i łódzkim (154).

Interwencje strażaków dotyczyły głównie usuwania podtopień i zalań na skutek silnych opadów deszczu, a także usuwania skutków silnego wiatru tj. wiatrołomów i zabezpieczenia uszkodzonych dachów.

W związku z gwałtowną pogodą dwie osoby zostały poszkodowane w województwie podkarpackim. W województwie lubelskim do szpitala trafiła 55-latka, która została ranna po uderzeniu złamanego konaru w kajak.

Czytaj więcej: Ranni, uszkodzone dachy, zerwane linie energetyczne. Skutki sobotnich nawałnic >>>

Nie żyje Andrzej Mularczyk

Andrzej Mularczyk, wybitny scenarzysta pamiętnych polskich filmów i seriali, twórca między innymi postaci Kargula i Pawlaka, zmarł w wieku 94 lat.

"Andrzej Mularczyk, wybitny scenarzysta pamiętnych polskich filmów i seriali. Pisarz, reportażysta, autor słuchowisk radiowych. To on stworzył Kargula i Pawlaka oraz był scenarzystą kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego. To Andrzej Mularczyk, wspólnie z Jerzym Janickim, był autorem scenariusza do chyba najlepszego serialu w historii polskiej telewizji - 'Domu'" - czytamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Czytaj więcej: Andrzej Mularczyk nie żyje >>>

Jarosław Kaczyński chce nowego referendum

Będziemy zbierali podpisy pod żądaniem nowego referendum - poinformował Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Pułtusku. - Jesteśmy przekonani, że je wygramy - dodał. - Od września będziemy zbierali podpisy pod żądaniem nowego referendum. To musi być podstawa do innego żądania, bo jesteśmy przekonani, że takie referendum, jeśli do niego dojdzie, wygramy. Żądania wypowiedzenia tego paktu (migracyjnego) - dodał Kaczyński.

Lider PiS mówił też, że ugrupowanie będzie pracowało nad nowym programem. - Jest jasne, że na te zbliżające się wybory prezydenckie i te późniejsze, parlamentarne, musimy mieć nowy program, bo sytuacja się ciągle zmienia - powiedział.

Czytaj więcej: Jarosław Kaczyński chce referendum. "Wygramy" >>>

Wyrok śmierci dla irańskiego rapera uchylony

Sąd Najwyższy Iranu uchylił wyrok śmierci dla irańskiego rapera Toomaja Salehiego, oskarżonego o nawoływanie do zamieszek - poinformowała w sobotę agencja Reutera, cytując jego prawnika. Według słów adwokata to jednak nie koniec. Poinformował, że na podstawie decyzji apelacyjnej sprawa "zostanie przekazana do rozpatrzenia" innemu wydziałowi.

W swojej twórczości 33-letni Salehi wspierał protesty, które wybuchły w 2022 roku w Iranie po śmierci w policyjnym areszcie Mahsy Amini, młodej Kurdyjki aresztowanej przez policję obyczajową za rzekome noszenie "nieodpowiedniego" hidżabu. Sąd rewolucyjny oskarżył muzyka o "podżeganie do buntu, zgromadzeń, spisku, propagandę przeciwko systemowi i nawoływanie do zamieszek".

Czytaj więcej: Wyrok śmierci uchylony, ale życie rapera nadal wisi na włosku >>>

Autorka/Autor:mp

Źródło: PAP, tvn24.pl