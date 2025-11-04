"Akt wrogości". Peru zrywa stosunki z Meksykiem

- 7 grudnia 2022 roku lewicowy prezydent Peru Pedro Castillo ogłosił w orędziu telewizyjnym decyzję o rozwiązaniu parlamentu i zwołaniu Zgromadzenia Konstytucyjnego.
- Obecne władze uważają to za próbę zamachu stanu i oskarżają Betssy Chavez o udział w niej.
Hugo de Zela, minister spraw zagranicznych Peru, powiedział dziennikarzom, że decyzja Meksyku o udzieleniu azylu dyplomatycznego byłej premier Peru Bessy Chavez w ambasadzie w Limie stanowi "akt wrogości", który pogłębia istniejące napięcia między oboma krajami.
Kancelaria prezydenta Peru oskarżyła następnie rząd Meksyku o "wielokrotną" ingerencję w sprawy wewnętrzne kraju. W poniedziałek MSZ w Limie ogłosiło z tego powodu zerwanie stosunków dyplomatycznych z Meksykiem.
Zamach stanu w Peru
Obecne peruwiańskie władze oskarżają Betssy Chavez o udział w nieudanej próbie zamachu stanu podjętej przez ówczesnego prezydenta Pedro Castillo w grudniu 2022 roku. Prokuratura domaga się dla niej 25 lat więzienia. Chavez, która w czasie prezydentury Castillo była szefową rządu, została zwolniona z aresztu za kaucją, natomiast Castillo przebywa w nim od grudnia 2022 roku.
7 grudnia 2022 roku lewicowy prezydent Peru Pedro Castillo ogłosił w orędziu telewizyjnym swoją decyzję o rozwiązaniu parlamentu i zwołaniu Zgromadzenia Konstytucyjnego. Tego dnia miał zostać poddany procedurze impeachmentu w związku z zarzutami korupcji. Pozbawiony wsparcia armii, został ostatecznie zdymisjonowany przez parlament, a następnie aresztowany, gdy z rodziną jechał do ambasady Meksyku w Limie.
Żona i dzieci Castillo przebywają obecnie w Meksyku.
Autorka/Autor: mart//mm
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Cristi Croitoru / Shutterstock