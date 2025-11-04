"Akt wrogości". Peru zrywa stosunki z Meksykiem

W czasie antyrządowego protestu w Limie w Peru doszło do starć z policją Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: 7 grudnia 2022 roku lewicowy prezydent Peru Pedro Castillo ogłosił w orędziu telewizyjnym decyzję o rozwiązaniu parlamentu i zwołaniu Zgromadzenia Konstytucyjnego.

Obecne władze uważają to za próbę zamachu stanu i oskarżają Betssy Chavez o udział w niej.

Kancelaria prezydenta Peru oskarżyła rząd Meksyku o "wielokrotną" ingerencję w sprawy wewnętrzne jego kraju.

Hugo de Zela, minister spraw zagranicznych Peru, powiedział dziennikarzom, że decyzja Meksyku o udzieleniu azylu dyplomatycznego byłej premier Peru Bessy Chavez w ambasadzie w Limie stanowi "akt wrogości", który pogłębia istniejące napięcia między oboma krajami.

Zamach stanu w Peru

Obecne peruwiańskie władze oskarżają Betssy Chavez o udział w nieudanej próbie zamachu stanu podjętej przez ówczesnego prezydenta Pedro Castillo w grudniu 2022 roku. Prokuratura domaga się dla niej 25 lat więzienia. Chavez, która w czasie prezydentury Castillo była szefową rządu, została zwolniona z aresztu za kaucją, natomiast Castillo przebywa w nim od grudnia 2022 roku.

7 grudnia 2022 roku lewicowy prezydent Peru Pedro Castillo ogłosił w orędziu telewizyjnym swoją decyzję o rozwiązaniu parlamentu i zwołaniu Zgromadzenia Konstytucyjnego. Tego dnia miał zostać poddany procedurze impeachmentu w związku z zarzutami korupcji. Pozbawiony wsparcia armii, został ostatecznie zdymisjonowany przez parlament, a następnie aresztowany, gdy z rodziną jechał do ambasady Meksyku w Limie.

Żona i dzieci Castillo przebywają obecnie w Meksyku.

