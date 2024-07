Butla z helem do napełniania balonów wybuchła w samochodzie. Nie żyje studentka

Jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych w wyniku eksplozji butli z helem w samochodzie w Limie, stolicy Peru - informują lokalne media. Sprawę bada policja. Butle z helem są używane do napełniania balonów.

Do wybuchu doszło w dzielnicy Los Olivos w czwartek po południu. Około godziny 14 w minivanie jadącym aleją Naranjal eksplodowała butla z helem, służąca do napełniania balonów. W wyniku tego poważne obrażenia odniosła jadąca pojazdem 26-letnia studentka. Kobieta została przewieziona do szpitala, tam stwierdzono zgon - podał w piątek portal peruwiańskiego dziennika "Expreso".