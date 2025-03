Chcą "wznowienia dialogu". Ruszyły rozmowy Iranu, Rosji i Chin

Chęć powrotu do rozmów i sankcje

Iran twierdzi, że rozwija program atomowy, dążąc do pozyskiwania energii jądrowej wyłącznie w celach niezwiązanych z uzbrojeniem. Obawy Zachodu budzą jednak znaczące irańskie zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Amerykańskie agencje wywiadowcze, cytowane przez agencję AP, oceniają, że Iran nie rozpoczął jeszcze programu zbrojeniowego, ale "podjął działania, które lepiej przygotowują go do produkcji bomby atomowej, jeśli się na to zdecyduje".