"Wielki Bu" zatrzymany

Przy zatrzymaniu "Wielkiego Bu" byli obecni funkcjonariusze CBŚP. - Wszystkie czynności prowadzili oczywiście niemieccy policjanci. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania - tłumaczy nasz rozmówca, zastrzegając swoją anonimowość.
Patryk M. był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie w związku z zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlem narkotykami i kradzieżami aut. Ostatnie miesiące spędzał między innymi w Dubaju, skąd publikował liczne zdjęcia.
Policja w komunikacie przekazała, że M. został zatrzymany "na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich".
Swoją sławę zawdzięcza udziałowi w tak zwanych freak fightach, ale także osobistej znajomości z prezydentem Karolem Nawrockim. Razem znali się z treningów sztuk walki, spotkań osobistych, o których wiadomo między innymi dzięki zdjęciom, które na swoje profile w mediach społecznościowych wrzucał sam Patryk M.
W pewnym momencie wręcz opisywał się jako "przyszły minister sportu", podkreślając fakt znajomości z głową państwa.
"Wielki Bu" wcześniej został skazany i odsiedział wyrok za porwanie, był wiązany przez prokuraturę z gangiem sutenerów. On sam deklarował, że był skazany niesprawiedliwie. Twierdził też, że Nawrocki jest "naprawdę krystaliczną osobą".
Autorka/Autor: Robert Zieliński
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/wielki.bu