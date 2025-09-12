Logo strona główna
Świat

"Wielki Bu" zatrzymany

Źródło: TVN24
Policjanci z CBŚP wytropili i zatrzymali Patryka M. o pseudonimie Wielki Bu - dowiedział się reporter tvn24.pl Robert Zieliński. Do zatrzymania podejrzanego o udział w zorganizowanej przestępczości mężczyzny doszło w Hamburgu. 

Przy zatrzymaniu "Wielkiego Bu" byli obecni funkcjonariusze CBŚP. - Wszystkie czynności prowadzili oczywiście niemieccy policjanci. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania - tłumaczy nasz rozmówca, zastrzegając swoją anonimowość. 

Patryk M. był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie w związku z zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlem narkotykami i kradzieżami aut. Ostatnie miesiące spędzał między innymi w Dubaju, skąd publikował liczne zdjęcia. 

Policja w komunikacie przekazała, że M. został zatrzymany "na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich".

Swoją sławę zawdzięcza udziałowi w tak zwanych freak fightach, ale także osobistej znajomości z prezydentem Karolem Nawrockim. Razem znali się z treningów sztuk walki, spotkań osobistych, o których wiadomo między innymi dzięki zdjęciom, które na swoje profile w mediach społecznościowych wrzucał sam Patryk M.

W pewnym momencie wręcz opisywał się jako "przyszły minister sportu", podkreślając fakt znajomości z głową państwa.

"Wielki Bu" wcześniej został skazany i odsiedział wyrok za porwanie, był wiązany przez prokuraturę z gangiem sutenerów. On sam deklarował, że był skazany niesprawiedliwie. Twierdził też, że Nawrocki jest "naprawdę krystaliczną osobą".

Autorka/Autor: Robert Zieliński

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: instagram.com/wielki.bu

