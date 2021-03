"Antydemokratyczne i niesprawiedliwe". Deputowani Fideszu opuszczają EPL 

Członkostwo Fideszu w EPL zostało zawieszone wiosną 2019 roku, europosłowie tej partii nadal zasiadają jednak we frakcji EPL w Parlamencie Europejskim.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, eurodeputowani Fideszu w odpowiedzi na akceptację zmian opuszczą frakcję. "Jest to antydemokratyczne, niesprawiedliwe i nie do zaakceptowania" – czytamy w liście podpisanym przez premiera Viktora Orbana. W piśmie wskazano, że "rozczarowującym" jest fakt, że gdy Europa zmaga się z pandemią COVID-19, Europejska Partia Ludowa zajęta jest ograniczaniem praw swoich własnych członków.

Orban pisze do Webera

Możliwość opuszczenia EPL deputowani Fideszu ogłaszali już wcześniej. W wiadomości przesłanej agencji Reutera, szef delegacji Fideszu Tamas Deutsch przekazał, że byłoby "nie do zaakceptowania", gdyby Europejska Partia Ludowa zdecydowała się na ograniczenie praw członków partii Viktora Orbana. Jak dodał, prawa te pochodzą od wyborców, a nie są nadane przez samą EPL, która odrzuca osiągnięcia wyborcze Fideszu.

Portal przypomanił, że w niedzielę premier Viktor Orban napisał w liście do szefa frakcji EPL Manfreda Webera, że jego partia wystąpi z frakcji EPL, jeśli zostaną przyjęte zmiany w jej regulaminie.

Orban oznajmił, że zaproponowano "zmianę wewnętrznych przepisów w rekordowym tempie i z takim zamiarem, by ułatwić wykluczenie naszych przedstawicieli albo by - jeśli te dążenia nie uzyskają poparcia niezbędnej większości – stworzyć sklecone naprędce i wątpliwe prawnie warunki wykluczenia z frakcji naszych pochodzących z wyborów przedstawicieli w Parlamencie Europejskim".

W liście do Webera Orban napisał, że jako prezes Fideszu nie może się zgodzić na ograniczenie praw przedstawicieli partii, niezbędnych do wykonywania ich obowiązków. Ocenił, że "byłoby to głęboko niedemokratyczne", gdyż przedstawiciele ci zostali wybrani głosami 1,8 mln Węgrów.