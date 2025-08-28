Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Świat

Para szpiegów zatrzymana. Media o "filmowym skandalu"

Do zatrzymania doszło na jednej z wysp w okolicy Splitu
Źródło: Google Earth
Pilot chorwackich sił powietrznych i Serbka z Kosowa zostali zatrzymani w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz Serbii - informuje dziennik "Jutarnji list". Mężczyzna miał przekazywać informacje niejawne, a ona dostarczać je prezydentowi Aleksandarowi Vucziciowi.

Chorwacki pilot i socjolożka zostali ujęci przed miesiącem na jednej z wysp w okolicy Splitu. Śledczy odkryli w ich telefonach wiadomości, które świadczą o zaangażowaniu w działalność szpiegowską - relacjonują chorwackie media. Zostali już przesłuchani.

Zgodnie z chorwackim kodeksem karnym przestępstwo szpiegostwa, czyli "nieuprawnione gromadzenie tajnych informacji w celu udostępnienia ich państwu obcemu, organizacji zagranicznej, zagranicznej osobie prawnej lub osobie dla nich pracującej", podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat.

PIlot miał przekazywać poufne informacje o planach sił NATO

"Jutarnji list" poinformował, że bezrobotna absolwentka socjologii z położonej na większościowo serbskiej północy Kosowa Mitrowicy otrzymywała od swojego partnera - chorwackiego pilota - informacje niejawne na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Mężczyzna, który wchodził w skład chorwackiego kontyngentu w Kosowie w ramach natowskiej misji KFOR, przekazywał jej poufne informacje o ruchach i planach sił NATO w tym kraju. Dane te trafiały następnie do największej partii politycznej kosowskich Serbów - blisko związanej z serbskim prezydentem Serbskiej Listy.

"Jutarnji list" określił skandal "prawdziwie filmowym".

W ostatnich dwóch latach północna część Kosowa doświadczała wzrostu napięć i aktów przemocy, w tym ataku serbskich napastników na oddział kosowskiej policji, w którym zginął jeden z funkcjonariuszy, czy zniszczenia strategicznego kanału. Władze w Prisztinie kilkakrotnie oskarżały Belgrad o organizację ataków, czemu władze serbskie stanowczo zaprzeczały.

Oddziały KFOR są główną siłą odpowiedzialną za łagodzenie napięć w tej części kraju.

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP

Chorwacja Kosovo Serbia
