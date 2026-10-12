Świat Papież podda się operacji usunięcia guzka. Są nowe informacje Oprac. Aleksandra Sapeta |

Papież Leon XIV spotkał się z młodymi ludźmi na stadionie pod Paryżem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Riccardo Antimiani/PAP

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- Ostatnio podczas badań kontrolnych lekarze znaleźli u mnie guzek w płucu w bardzo początkowej fazie i dobrze zlokalizowany - powiedział Leon XIV na zakończenie niedzielnego spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański.

- Lekarze uznają za słuszną interwencję i dlatego za ich radą postanowiłem poddać się operacji, by go usunąć. Zabieg przewidziany jest na najbliższe dni. Dziękuję za waszą bliskość duchową i zawierzam się waszej modlitwie - wyjaśnił 71-letni papież.

Nowe informacje o operacji papieża

W poniedziałek Watykan poinformował, że planowany pobyt papieża w szpitalu rozpocznie się we wtorek rano.

W niedzielę dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni przekazał dziennikarzom, że operacja papieża jest przewidziana na początek tygodnia, a czas rekonwalescencji po operacji planowany jest na około tygodnia.