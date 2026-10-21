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Świat

Papież wraca do codziennych obowiązków. Zwrócił się do Polaków

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Pierwsza audiencja generalna papieża Leona XIV po operacji
Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych z okna Pałacu Apostolskiego po przebytej operacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ANSA
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Leon XIV spotkał się z tysiącami wiernych w trakcie pierwszej audiencji generalnej po operacji usunięcia raka płuc. Oprócz katechezy papież zwrócił się do Polaków zebranych na Placu Świętego Piotra.

W środę papież objechał w papamobile Plac Świętego Piotra, pozdrawiając zgromadzonych wiernych z całego świata. Spotkanie Leon XIV rozpoczął od podziękowań za wsparcie i modlitwy w trakcie i po operacji, którą przeszedł w zeszłym tygodniu.

Papieska katecheza była poświęcona wizji małżeństwa w konstytucji Soboru Watykańskiego II "Gaudium et spes". Leon XIV powiedział, że wzajemne oddanie się mężczyzny i kobiety zakłada "pełną wierność" i "nierozłączną jedność", otwartą na rodzenie i wychowanie potomstwa.

Watykan. Pierwsza audiencja generalna papieża Leona XIV po operacji
Watykan. Pierwsza audiencja generalna papieża Leona XIV po operacji
Źródło zdjęcia: EPA/FABIO FRUSTACI

Leon XIV zwrócił się także do obecnych na audiencji Polaków. - Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie organizatorów i wykonawców koncertu "Psalmy Pokoju", zorganizowanego w 45. rocznicę Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II - powiedział papież, nawiązując do wydarzenia, które odbyło się w zeszłym tygodniu, w audytorium należącym do Watykanu.

Dodał: - Niech to wydarzenie sprzyja dążeniom do pokoju i pojednania. 

Stan zdrowia papieża Leona XIV

13 października Leon XIV przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca. Diagnoza otrzymana raptem kilka dni wcześniej wywołała duże poruszenie, ponieważ wybrany w maju 2025 roku 71-letni Leon XIV jest najmłodszym papieżem od kilku dekad.

Zgodnie z zapowiedzią papież stopniowo wznawia codzienną aktywność i pełnienie obowiązków związanych z kierowaniem Kościołem katolickim. Również w środę rano spotkał się z uczestnikami sympozjum zorganizowanego przez Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych.

Z kolei w poniedziałek odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, podczas której rozmawiali na temat umożliwienia dostarczania pomocy humanitarnej do kontrolowanego przez Rosję ukraińskiego miasta Oleszki.

Wciąż nie wiadomo, czy stan zdrowia pozwoli papieżowi na realizację wszystkich zaplanowanych obowiązków. Pod znakiem zapytania stoi wciąż wizyta w Urugwaju, Argentynie i Peru planowana na 6-17 listopada.

Główny chirurg, który przeprowadził operację, ocenił, że papież może w pełni odzyskać siły przed planowanym wyjazdem. Z kolei watykański sekretarz stanu zasugerował, że Leon XIV może potrzebować ograniczenia tempa swoich obowiązków, aby zapewnić sobie odpowiednie warunki do rekonwalescencji.

Źródło: PAP, Vatican News
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Tagi:
Papież Leon XIVWatykanJan Paweł II
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