Kiedy konklawe i co z pogrzebem papieża Franciszka? Ksiądz Kazimierz Sowa o szczegółach

Donald Trump poinformował, że on i jego żona Melania wezmą udział w pogrzebie papieża Franciszka. Do Rzymu na pogrzeb uda się również prezydent Argentyny Javier Milei. Pogrzeb odbędzie się między piątkiem a niedzielą. Jego data ma zostać ogłoszona we wtorek.

W poniedziałek Donald Trump nakazał opuszczenie flag państwowych do połowy masztu, by uhonorować zmarłego papieża Franciszka. Dodał, że papież był "dobrym człowiekiem, który ciężko pracował". Pytany o to, czy zgadzał się z przesłaniem Franciszka o "tolerancji dla migrantów", odparł, że zgadza się z tym.

Rozporządzenie o opuszczeniu flag ma obowiązywać do czasu pogrzebu papieża. O tym, kiedy dokładnie odbędzie się pogrzeb Franciszka, zadecydują we wtorek kardynałowie. Watykan przekazał, że ostatnie pożegnanie odbędzie się między piątkiem a niedzielą. Media wskazują sobotę 26 kwietnia jako najbardziej prawdopodobną datę.

Prezydent Argentyny pojedzie do Rzymu na pogrzeb papieża

Prezydent Argentyny Javier Milei odwołał większość spotkań planowanych na najbliższe dni i wybiera się do Rzymu na pogrzeb swojego rodaka - podały w poniedziałek argentyńskie media. Po śmierci Franciszka Milei ogłosił w Argentynie siedmiodniową żałobę narodową. "Pomimo różnic, które okazały się nieznaczne, możliwość poznania go w jego dobroci i mądrości, była dla mnie prawdziwym zaszczytem" - napisał w mediach społecznościowych. Relacje prezydenta Argentyny z pierwszym w historii papieżem pochodzącym z tego kraju były napięte. Franciszek uczynił troskę o ubogich i wykluczonych motywem przewodnim swojego pontyfikatu, natomiast Milei, zwolennik radykalnego liberalizmu gospodarczego, stara się rozmontować budowane od dekad państwo opiekuńcze.

W poniedziałek wieczorem Watykan ogłosił testament Franciszka. Papież napisał w nim, że chce być pochowany w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej. Papież poprosił o skromny grób w ziemi i jedyny napis na grobie: Franciscus. Testament jest datowany na 29 czerwca 2022 roku.

Franciszek zmarł w drugi dzień Wielkanocy w wieku 88 lat.

Jak będzie wyglądał pogrzeb papieża Franciszka? Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN