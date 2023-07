Papież Franciszek do młodej transpłciowej Włoszki: Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy

Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy - tak papież odpowiedział młodej transpłciowej osobie w opublikowanym podcaście watykańskich mediów z okazji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Reuters zauważa, że to kolejny gest papieża w kierunku społeczności LGBT.

Papież Franciszek w opublikowanym podcaście odpowiadał na wiadomości audio od młodych ludzi. Dwudziestokilkuletnia transpłciowa Włoszka Giona powiedziała, że czuje się "rozdarta dychotomią między wiarą a tożsamością transpłciową". - Pan zawsze idzie z nami... Nawet jeśli jesteśmy grzesznikami, zbliża się, aby nam pomóc. Pan kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, to jest szalona miłość Boga - odpowiedział papież.

Reuters zauważył, że Kościół katolicki naucza, że członkowie społeczności LGBT powinni być traktowani z szacunkiem, współczuciem i wrażliwością, a ich prawa człowieka powinny być szanowane. Jednak to, czy Kościół może i powinien być bardziej otwarty na osoby LGBT, na przykład udzielając błogosławieństwa związkom osób tej samej płci, jest szczególnie delikatną kwestią.

Reutera przypomniał słowa papieża z początku jego pontyfikatu, kiedy to odnosząc się do par homoseksualnych, Franciszek powiedział: "Kim jestem, by ich oceniać?".