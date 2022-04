Pakistański parlament odwołał Imrana Khana ze stanowiska premiera. "Zaczął się nowy świt"

Kandydat na kolejnego premiera: zaczął się nowy świt

Burzliwe losy pakistańskich szefów rządu

Usunięcie Khana przedłuża rekord niestabilności politycznej Pakistanu: żaden premier nie zakończył swojej pełnej kadencji od czasu uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1947 roku Khan jest pierwszym premierem usuniętym w procedurze głosowanie wotum nieufności. Doszedł do władzy w 2018 roku przy wsparciu wojska, ale niedawno stracił większość parlamentarną, gdy sojusznicy opuścili jego koalicyjny rząd. Były też oznaki, że stracił wsparcie wojska, twierdzą analitycy.

Wojsko przychylnie patrzyło na Khana i jego konserwatywną agendę, kiedy wygrał wybory, ale poparcie to osłabło po kłótni w sprawie mianowania kolejnego szefa wywiadu i kłopotach gospodarczych. - Oni (wojsko) nie chcą być postrzegani jako wspierający go i obwiniani za jego niepowodzenia – powiedział wcześniej Reuterowi lider opozycji i były premier Shahid Khaqan Abbasi. "Wycofali swoje poparcie."

"3,5 roku naznaczonych niekompetencją"

Reema Omar, doradczyni prawna Międzynarodowej Komisji Prawników w Azji Południowej, powiedziała, że był to haniebny koniec kadencji Khana. Na Twitterze napisała: "3,5 roku naznaczonych niekompetencją; skrajną cenzurą; napaścią na niezależnych sędziów; prześladowaniami politycznymi; gorzką polaryzacją i podziałami; i wreszcie bezczelnym łamaniem Konstytucji".

Sojusznicy Khana zablokowali w zeszłym tygodniu wotum nieufności i rozwiązali izbę niższą parlamentu, co skłoniło Sąd Najwyższy kraju do interwencji i wydania pozwolenia na przeprowadzenie głosowania.

Khan wcześniej oskarżył Stany Zjednoczone o popieranie posunięć zmierzających do jego usunięcia, ponieważ odwiedził Moskwę, gdzie rozmowiał z prezydentem Władimirem Putinem tuż po tym, jak 24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Waszyngton odrzucił ten zarzut. Muhammad Ali Khan, deputowany z partii Khana, powiedział, że premier walczył do końca i powróci w przyszłości wygrywając wybory.

Premier Khan przez całą swoją kadencję był wrogo nastawiony do Stanów Zjednoczonych, zamanifestował to witając w zeszłym roku przejęcie Afganistanu przez talibów i wzywając społeczność międzynarodową do współpracy z nim.