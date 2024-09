Pakiet wart 250 milionów dolarów. "Dostarczymy w tempie wojennym"

Lloyd Austin zapowiedział nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 250 milionów dolarów. Szef Pentagonu mówił o tym na posiedzeniu Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy w amerykańskiej bazie lotniczej Ramstein w Niemczech.

- Prezydent Biden podpisał nowy program pomocy w sferze bezpieczeństwa dla Ukrainy , opiewający na 250 milionów dolarów. Pozwoli to zwiększyć potencjał reagowania na zmieniające się potrzeby Ukrainy - oznajmił Lloyd Austin , minister obrony Stanów Zjednoczonych.

W pierwszej połowie tego roku Ukraina przez kilka miesięcy czekała na dostawy amerykańskiej pomocy wojskowej, której pakiet o wartości 60,8 miliarda dolarów został przyjęty w lutym przez Kongres. Zmusiło to władze Ukrainy do trudnych decyzji w sprawie priorytetów na froncie oraz skomplikowało planowanie skutecznej obrony i działań ofensywnych przeciwko Rosji .

Podróż Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , który bierze udział w spotkaniu w amerykańskiej bazie Ramstein, wezwał sojuszników, by "zignorowali wyznaczone przez Kreml czerwone linie" i udzielili Ukrainie zgody na wykorzystanie przeciw Rosji pocisków dalekiego zasięgu.

- Potrzebujemy pocisków dalekiego zasięgu nie tylko na terytorium Ukrainy, ale też na terytorium Rosji, co zmotywowałoby ją do dążenia do pokoju - powiedział cytowany przez Reutersa Zełenski.