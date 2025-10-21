Logo strona główna
Świat

Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"

GettyImages-2207574917
Ofiary Jeffreya Epsteina zabrały głos. Wystąpiły w Kongresie i przed budynkiem Kapitolu
Źródło: Anna Czerwińska/Fakty TVN
Pośmiertnie opublikowane wspomnienia Virginii Giuffre "obnażają niszczycielski wpływ przestępstw Jeffreya Epsteina na życie" kobiety, która w wieku 16 lat została mu przedstawiona. Zawierają przerażające opisy aktów seksualnych i przemocy, której ofiarą padała. Jak wyznała w książce, nieraz bała się, że może "umrzeć jako niewolnica seksualna".

Znaczna część tej opowieści była już wcześniej znana. Ale opublikowane właśnie wspomnienia Virginii Giuffre "Nobody's Girl: Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" (Niczyja dziewczyna: wspomnienia o przetrwaniu, przemocy i walce o sprawiedliwość") są pełne "przerażających szczegółów" - zwraca uwagę portal BBC, którego dziennikarze mogli przeczytać książkę jeszcze przed premierą. "Guardian" pisze, że te wspomnienia "obnażają niszczycielski wpływ przestępstw Jeffreya Epsteina na życie, ale jest to również historia o tym, jak młoda kobieta staje się bohaterką".

Kim była Virginia Giuffre

Virginia Giuffre była jedną z pierwszych osób, które domagały się postępowania karnego przeciwko amerykańskiemu finansiście Jeffreyowi Epsteinowi i jedną z jego oskarżycielek. Miała być wśród dziewcząt zwabianych przez nieżyjącego już Epsteina obietnicami pracy, a następnie wykorzystywanych seksualnie i oferowanych jego wpływowym przyjaciołom. W 2021 roku Giuffre złożyła też w sądzie w Nowym Jorku pozew, w którym oskarżyła księcia Andrzeja, brata brytyjskiego króla Karola III, twierdząc, że w 2001 roku, gdy miała 17 lat, została przez niego wykorzystana seksualnie. 

Sprośny list od Trumpa do Epsteina? "To mistyfikacja", jest pozew
Dowiedz się więcej:

Sprośny list od Trumpa do Epsteina? "To mistyfikacja", jest pozew

Co jest we wspomnieniach

Dziś ukazuje się 367-stronicowa książka z pośmiertnymi wspomnieniami zmarłej w kwietniu Giuffre. Zawiera informacje na temat kontaktów kobiety z Epsteinem i jego byłą partnerką Ghislaine Maxwell, która obecnie odsiaduje 20-letni wyrok za handel ludźmi w celach seksualnych.

Wspomnienia powracają do momentu, gdy Giuffre poznała Ghislaine Maxwell. W 2000 roku kobieta pojawiła się w spa w Mar-a-Lago, gdzie 16-letnia Giuffre pracowała jako pomocnica w szatni. Maxwell zaprosiła ją na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko masażystki. Kiedy się udała na spotkanie w sprawie pracy do domu Epsteina, zaprowadzono ją do pokoju, w którym finansista leżał zupełnie nagi na stole do masażu. Już tego dnia 16-latka została zmuszona do seksu z nim.

Maxwell ułatwiła jej też zapoznanie się z księciem Andrzejem w marcu 2001 r. Jak pisze Giuffre, obudziła ją i powiedziała, że to będzie "wyjątkowy dzień", bo "tak jak Kopciuszek" spotka "przystojnego księcia". W swoich wspomnieniach Giuffre twierdzi, że uprawiała seks z księciem Andrzejem w trzech odrębnych sytuacjach. Trzeci raz, jak opisała, miało to miejsce na wyspie Epsteina i było częścią tego, co kobieta określiła mianem "orgii". Portal BBC cytuje fragmenty książki: "Epstein, Andy, około osiem innych młodych dziewcząt i ja uprawialiśmy seks. (...) Pozostałe dziewczyny wyglądały na młodsze niż 18 lat i nie mówiły zbyt dobrze po angielsku. Epstein śmiał się, że nie potrafią się porozumieć, mówiąc, że to dziewczyny, z którymi najłatwiej się dogadać".

 Virginia Giuffre ze swoim zdjęciem z czasów, gdy poznała Epsteina
 Virginia Giuffre ze swoim zdjęciem z czasów, gdy poznała Epsteina
Źródło: Emily Michot/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images

Jak opisywała Virginia Giuffre, niedługo po rzekomej "orgii" była "w nie najlepszej formie", miała nieregularne krwawienia i odczuwała tkliwość w podbrzuszu. Epstein miał zabrać ją do szpitala, gdzie, jak pamięta, zabrano ją na salę badań. Dodaje jednak, że nie wie, co działo się później, ponieważ leki przeciwbólowe wpływały na jej pamięć. Niedługo potem jedna z dziewcząt w domu Epsteina zasugerowała jej, że nacięcie w okolicy pępka może oznaczać, że przeszła operację w związku z ciążą pozamaciczną. "Epstein powiedział mi, że poroniłam, a to zupełnie co innego" - wspomina. W innym miejscu zaznacza, że "Epstein nigdy nie używał prezerwatywy. Podobnie jak mężczyźni, do których on i Maxwell mnie przemycali".

Giuffre pisze, że nawet po wielu latach wspomnienia tego, jak Epstein ją "torturował", wciąż ją "dręczą" i że bała się, że może "umrzeć jako niewolnica seksualna". Z czasem, relacjonuje, Epstein zaczął "eksperymentować z biczami, kajdankami i innymi narzędziami tortur", "odgrywał różne fantazje, a ja byłam ofiarą".

"Nie tak miała wyglądać sprawiedliwość"

Ważnym wątkiem w książce jest pragnienie autorki, aby wszyscy, którzy ją skrzywdzili, zostali rozliczeni. Epstein został skazany na Florydzie w 2008 roku za nakłanianie osoby poniżej 18. roku życia do prostytucji. Zmarł w 2019 roku, oczekując na proces w sprawie zarzutów o handel ludźmi w celach seksualnych. Sekcja zwłok wykazała, że miliarder miał liczne złamania kręgów szyjnych, obrażenia były typowe dla uduszenia. Media podały, że 66-latek prawdopodobnie popełnił samobójstwo w swojej celi w nowojorskim areszcie. "Nie tak miała wyglądać sprawiedliwość" - stwierdza Giuffre.

"To książka o władzy, korupcji, nadużyciach seksualnych na skalę przemysłową i o tym, jak instytucje stanęły po stronie sprawcy" - pisze "Guardian". Jednym ze sprawców miał być książę Andrzej. Ten konsekwentnie zaprzeczał stosunkom seksualnym z kobietą. W marcu 2022 roku ogłoszono, że Giuffre i książę zawarli ugodę pozasądową.

Śmierć Virginii Giuffre

W kwietniu 2025 roku w opublikowanym oświadczeniu rodzina poinformowała o śmierci Virginii Giuffre. 41-latka odebrała sobie życie. Zmarła w swoim domu w Australii Zachodniej, gdzie mieszkała od wielu lat z mężem i trójką dzieci. Podkreślono, że była "wojowniczką w walce z wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi" i że była "światłem, które pomogło tak wielu ofiarom". "Pomimo wszystkich przeciwności losu, jakie napotkała w swoim życiu, świeciła tak jasno. Będziemy za nią tęsknić ponad miarę" - napisano.

Virginia Giuffre nie żyje. Miała 41 lat
Dowiedz się więcej:

Virginia Giuffre nie żyje. Miała 41 lat

Autorka/Autor: az

Źródło: BBC, "Guardian", TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Emily Michot/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images

