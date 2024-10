Ojciec uciekł z dziećmi. Trzy lata później zauważono ich ukrywających się w dziczy

Mimo poszukiwań z udziałem śmigłowców jak dotąd nie udało się jednak namierzyć rodziny. Wskazano jednocześnie, że "to pierwszy raz, jak wszystkie troje dzieci zostało zauważonych, co jest pozytywną informacją". We wtorek dodano, że choć policja nie może podać szczegółów co do poszukiwań, to zapewnia, że "dysponuje zasobami, by reagować na wszelkie napływające informacje lub zgłoszenia" oraz że skupia się na bezpiecznym powrocie dzieci do domu. Zaapelowano do wszystkich, którzy mogą pomóc w sprawie, by kontaktowali się z policją.