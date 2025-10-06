Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ogłosili wyniki wyborów w Gruzji, na ulicach zawrzało, wybuchły protesty

Antyrządowy protest w stolicy Gruzji
Protesty pod parlamentem w Tbilisi w Gruzji. Nagranie z 1 stycznia
Źródło: Reuters
Według oficjalnych komunikatów, lokalne wybory w Gruzji wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, otrzymując 81,7 procent głosów. W Tbilisi doszło do protestów. Opozycja mówi o fałszowaniu wyników.

Gruzińskie Marzenie uzyskało ponad 1,1 miliona głosów, a wszyscy kandydaci na burmistrzów zwyciężyli w swoich okręgach. W Tbilisi urzędujący od 2017 roku burmistrz Kacha Kaladze otrzymał 71,5 procent głosów. W 26 przypadkach rządząca partia nie miała konkurencji, a jej kandydaci mieli uzyskać 100 procent głosów.

Drugie miejsce w wyborach zajęła proeuropejska partia Silna Gruzja - Lelo otrzymując 6,7 procent, trzecie zaś centroprawicowe ugrupowanie byłego premiera Giorgiego Gacharii Dla Gruzji - 3,7 procent. Część prodemokratycznych, opozycyjnych partii zbojkotowała wybory, mówiąc o ich fałszowaniu przez partię rządzącą. Wśród nich był Zjednoczony Ruch Narodowy byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego, który wezwał swych zwolenników do wyjścia na ulice.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Władze Gruzji nie pogratulowały Mołdawii. "Poczekamy, zobaczymy"

Władze Gruzji nie pogratulowały Mołdawii. "Poczekamy, zobaczymy"

Odmówił spotkania z ambasadorką USA. "Byłoby niewłaściwe"

Odmówił spotkania z ambasadorką USA. "Byłoby niewłaściwe"

Oficjalnie frekwencja wyniosła 40,93 procent i była niższa niż w poprzednich wyborach samorządowych. Najniższą frekwencję odnotowano w stolicy - w Tbilisi oddało głosy 31,08 procent uprawnionych.

Wybory odbyły się w 64 gminach Gruzji. Centralna Komisja Wyborcza stwierdziła, że przebiegły one spokojnie, bez żadnych błędów. Tymczasem partie opozycyjne biorące udział w wyborach zgłosiły setki uchybień - podał serwis Echo Kaukazu (filia Radia Swoboda).

Antyrządowy protest w Tbilisi

Głosowanie odbyło się w trakcie masowego protestu w Tbilisi, który zakończył się zatrzymaniem pięciu osób. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego.

W niedzielę premier Irakli Kobachidze oraz prezydent Micheil Kawelszwili ogłosili w osobnych komunikatach, że uznają sobotnie zamieszki za "próbę obalenia rządu", za czym miały stać, ich zdaniem, "zachodnie siły". W opinii prezydenta "Gruzja przeprowadziła wybory zgodnie z najwyższymi standardami demokratycznymi".

Następnie ministerstwo spraw wewnętrznych wydało ostrzeżenie, że każde zgromadzenie obywatelskie zostanie potraktowane jako "kontynuacja (…) próby obalenia rządu". Może to oznaczać, że służby użyją siły do pacyfikacji protestów.

Antyrządowy protest w stolicy Gruzji
Antyrządowy protest w stolicy Gruzji
Źródło: EPA

"Tłumienie poglądów"

Mimo tych ostrzeżeń Gruzini wyszli w niedzielę wieczorem na ulice Tbilisi w proteście przeciwko Gruzińskiemu Marzeniu. Wielu miało ze sobą gruzińskie flagi. To 312. dzień nieprzerwanych protestów antyrządowych w alei Rustawelego, przed budynkiem parlamentu.

"Wybory do organów samorządu lokalnego w Gruzji odbyły się w atmosferze powszechnego tłumienia poglądów dysydentów" - czytamy w oświadczeniu wydanym wspólnie przez wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Kaję Kallas i komisarkę UE ds. rozszerzenia Martę Kos. Polityczki wezwały wszystkie strony do powstrzymania się od przemocy i podkreśliły znaczenie dialogu z udziałem wszystkich stron politycznych oraz przedstawicieli obywateli.

Rządzącemu od 2012 roku Gruzińskiemu Marzeniu od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zarzuca się dążenie do zbliżenia z Moskwą, m.in. w związku z przyjęciem krytykowanej przez UE ustawy o "agentach zagranicznych". Władze kraju zawiesiły też proces integracji z Unią.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
GruzjaUnia Europejska
Czytaj także:
19-latka wjechał w budynek
19-latka chciała oszukać policjantów. Pomogło nagranie z monitoringu
Kujawsko-Pomorskie
Władimir Putin
Zełenski: Putin śmieje się z Zachodu
Świat
Radosław Sikorski
Informacje zatrzymanych Polakach, uwięzieni turyści, laureatka Nagrody Literackiej "Nike"
To warto wiedzieć
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Tutaj na pewno przydadzą się parasole
METEO
imageTitle
Włoski hit rozczarował. Przebili pudło Lewandowskiego
EUROSPORT
Eliza Kącka laureatką Nagrody Literackiej "Nike" 2025
Eliza Kącka laureatką Nagrody Literackiej "Nike"
Polska
imageTitle
Świeża Legia upokorzona przez Górnika
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński we Wrocławiu
Powody decyzji Kaczyńskiego. To ona "znalazła się bliżej ucha prezesa"
Polska
imageTitle
Dobra pamięć bramkarza Sevilli. Zakpił z Lewandowskiego
EUROSPORT
Zjawisko nad Bałtykiem
Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno
METEO
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
"Prezydent Nawrocki będzie ogromną niespodzianką dla Kaczyńskiego"
Polska
imageTitle
Niepełnosprawni sportowcy z Polski podbili mistrzostwa świata
EUROSPORT
Nawrocki
Karol Nawrocki wrócił na kebaba
Polska
imageTitle
Skromna wygrana Lecha, bramkarz bohaterem
EUROSPORT
Mount Everest
Prawie tysiąc turystów uwięzionych na Mount Everest
METEO
imageTitle
Przedwczesny koniec mistrza. Poddał mecz w decydującym secie
EUROSPORT
Noc, deszczowo
Zapowiada się deszczowa noc
METEO
Robert Lewandowski nie strzelił karnego
Wpadka Lewandowskiego przy rzucie karnym
EUROSPORT
Barcelona pokonana
Szok w Hiszpanii. Barcelona znokautowana
EUROSPORT
Donald Trump
SMS od Trumpa. "Całkowite unicestwienie"
Świat
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
METEO
imageTitle
Kwiatkowski trzecim kolarzem wyścigu na Bałkanach
EUROSPORT
Flotylla w Gazie
Sikorski z nową informacją o zatrzymanych Polakach
Świat
imageTitle
Kolejny nokaut Pogaczara. Mistrz świata ze złotem mistrzostw Europy
EUROSPORT
pies shutterstock_2492453817
Pochówek z psem "na życzenie". Nowe przepisy
Świat
imageTitle
Wyjątkowa historia małżeństwa Kurków. Razem zagrają w jednym mieście
EUROSPORT
Na placu są też długie banery z imionami ofiar
Imię po imieniu, nazwisko po nazwisku. I tak przez kilkanaście godzin
Poznań
Hawana, stolica Kuby
Tajna depesza w sprawie Kuby ujawniona
Świat
imageTitle
Russell wygrał Grand Prix Singapuru. Mistrzostwo dla McLarena
EUROSPORT
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica