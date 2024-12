Islamscy rebelianci zbliżają się do miasta Homs w środkowej Syrii - poinformowała agencja AFP, powołując się na doniesienia Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka. Agencja Reutera opublikowała nagranie, na którym widać, jak lotnictwo Rosji - która wspiera reżim Baszara al-Asada - wysadza most, by utrudnić bojownikom ofensywę.

Agencja Reutera podała, że zaatakowany przez lotnictwo sił rosyjskich most Al-Rastan jest położony wzdłuż głównej drogi do syryjskiego Homs. Oficer armii Baszara al-Asada powiedział Reutersowi, że rosyjskie bombardowanie wzdłuż kluczowej autostrady M5 miało na celu uniemożliwienie rebeliantom korzystanie z tej drogi. - Było co najmniej osiem ataków na most - mówił rozmówca Reutera. - Siły rządowe przerzucają posiłki na pozycje wokół miasta - dodał.