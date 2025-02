Pomysł "wydaje się wielu urzędnikom i analitykom brawurowy"

"Polska rozumie, że potrzebuje udziału USA"

"Właśnie dlatego Polska, która sąsiaduje z Ukrainą i jest głęboko zaangażowana w jej bezpieczeństwo, jak dotąd odrzuca udział w takiej misji" – wyjaśnia "NYT". "Polska rozumie, że potrzebuje udziału USA w każdej takiej misji, chce się więc przekonać, co Trump zamierza. Chce od niego gwarancji, że będzie amerykańska pomoc w sferze bezpieczeństwa, by wesprzeć Europejczyków na linii frontu" – powiedziała p.o. dyrektora German Marshall Fund Alexandra de Hoop Scheffer.

Jej zdaniem nie jest to bynajmniej pewne. "Trump doprowadzi do porozumienia i będzie czekać na Nagrodę Nobla, ale to od Europejczyków będzie oczekiwać, że za nie zapłacą i je zrealizują" – oceniła. Nie wiadomo także – pisze "NYT" – czy Rosja zgodziłaby się na obecność na terytorium Ukrainy sił NATO lub żołnierzy z państw należących do Sojuszu. Rosyjskie MSZ już ostrzegło, że żołnierze NATO na Ukrainie byliby "kategorycznie nie do przyjęcia".