Joe Biden o nowym wariancie koronawirusa: to powód do niepokoju, ale nie do paniki

Nowy wariant koronawirusa - omikron - prędzej czy później znajdzie się w Stanach Zjednoczonych - powiedział w poniedziałek prezydent Joe Biden. Amerykański przywódca zaapelował do obywateli, by nosili maski w miejscach publicznych i zapewnił, że USA są przygotowane, by poradzić sobie z rozwojem nowego wariantu. Jak dodał, omikron "jest powodem do niepokoju, ale nie do paniki".