Świat Pierwszy lot nowego Air Force One. Donald Trump: jest odpowiedni dla prezydenta Mikołaj Stępień |

Donald Trump wchodzi na pokład nowego Air Force One Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W środę Donald Trump udał się do Dakoty Północnej, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu muzeum Theodore'a Roosevelta. Wizyta odbywa się w czasie, gdy Trump uczestniczy w szeregu uroczystości z okazji obchodów 250-lecia niepodległości USA.

Jak podał Reuters, podróż prezydenta to również debiut nowego Boeinga 747, który będzie pełnił teraz funkcję Air Force One. Maszyna została podarowana Trumpowi przez Katar. Wyróżnia ją między innymi kolorystyka - w przeciwieństwie do poprzednich, błękitnych samolotów, nowy Air Force One został pomalowany w barwy czerwieni, bieli, ciemnego błękitu i złota, czyli według wzoru wybranego przez Donalda Trumpa.

Nowy samolot Air Force One Źródło zdjęcia: Getty Images North America

Donald Trump o nowym Air Force One: odpowiedni dla prezydenta

Agencja zauważyła, że nowa maszyna przyciągnęła uwagę opinii publicznej z powodu kosztów i tempa renowacji, a także z uwagi na nietypowe przyjęcie luksusowego samolotu od obcego państwa. Trump odrzucał krytykę tego rozwiązania, a Siły Powietrzne USA zapewniły, że samolot spełnia prezydenckie standardy.

W środę przed wejściem na pokład po raz pierwszy, Trump powiedział dziennikarzom, że Katar "potraktował ich bardzo dobrze", a katarski przywódca, który przekazał samolot, "okazał się bardzo miły".

Donald Trump w nowym Air Force One Źródło zdjęcia: Dan Scavino/@Scavino47 via X/Reuters

Pytany następnie, o koszty odnowy samolotu dla podatników, Trump ocenił, że podarowany samolot kosztował "bardzo niewiele w porównaniu z tym, ile wydaliby w inny sposób". Siły Powietrzne USA cytowane przez agencję AP poinformowały, że w kabinie wprowadzono jedynie niewielkie zmiany, a na modernizację systemów bezpieczeństwa wydano mniej niż 400 milionów dolarów.

- Jesteśmy z tego bardzo dumni, cały kraj jest z tego dumny - powiedział Trump. Dodał, że stary Air Force One "nie wyglądał odpowiednio dla ich kraju". - Sprawili, że jest odpowiedni dla prezydenta. Mam na myśli zabezpieczenia i wszystkie dodatki, jakie zamontowali, bardzo skomplikowane rzeczy - zaznaczył.

Donald Trump w nowym Air Force One Źródło zdjęcia: Dan Scavino/@Scavino47 via X/Reuters

Agencja AP przypomniała, że nowy samolot będzie służył USA jedynie tymczasowo, ponieważ Boeing ma w 2028 roku dostarczyć nowe maszyny, które na stałe przejmą funkcję Air Force One.

Air Force One to kryptonim nadawany każdemu samolotowi amerykańskich sił powietrznych, na którego pokładzie znajduje się urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych.

Dotychczasowy Air Force One Źródło zdjęcia: TVN24

W 2016 roku, jako prezydent elekt, Trump zażądał od administracji odwołania zamówienia na nowy samolot prezydencki. Oświadczył wtedy, że kupowanie nowej maszyny Air Force One byłoby "absurdalne i za drogie". "Boeing buduje nowiutkiego 747 Air Force One dla przyszłych prezydentów, ale koszty wymknęły się spod kontroli, przekraczają 4 miliardy dolarów" - pisał wtedy i zażądał: "odwołać to zamówienie!"

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