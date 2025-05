Prawie trzy razy szybciej, niż mrugnięcie okiem. Nowy rekord Guinnessa

Prawie trzy razy szybciej, niż mrugnięcie okiem. Nowy rekord Guinessa należy do robota Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]

Ułożył kostkę Rubika w jedną dziesiątą sekundy. Samo mrugnięcie okiem trwa niemal trzy razy tyle. Tym samym ustanowił nowy rekord Guinnessa. Dokonał tego nie człowiek, a robot skonstruowany przez amerykańskich studentów. CNN pokazało na nagraniu, jak wygląda działanie tej maszyny.

Kluczowe fakty: Kostka Purdubika, bo tak nazywa się maszyna, która pobiła rekord Guinnessa, to dzieło czterech studentów ze stanu Indiana w USA.

Nowy rekordowy czas ułożenia kostki Rubika (0,1 sekundy) jest prawie trzy razy szybszy niż wynik należący do poprzedniego robota rekordzisty,

Rekord ustanowiony przez człowieka to "aż" 3,13 sekundy.

Czterech studentów z Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana - Matthew Patrohay, Junpei Ota, Aden Hurd i Alex Berta - skonstruowali robota, który układa kostkę Rubika w 0,1 sekundy. To szybciej niż, dosłownie, mrugnięcie okiem.

Ten wyczyn można zobaczyć na nagraniu, które pokazało CNN. Tempo jest tak szybkie, że dopiero prześledzenie powtórki w zwolnionym tempie pozwala przyjrzeć się, jaką serię ruchów wykonała maszyna, żeby tego dokonać.

Studenci nazwali swojego robota kostką Purdubika (ang. Purdubik's Cube). Rok temu został on zaprezentowany podczas studenckiego konkursu i, jak można się domyślać, zajął pierwsze miejsce. Młodzi wynalazcy jednak przez rok doskonalili swoje dzieło, aby robot był w stanie pobić rekord Guinnessa w układaniu kostki Rubika. I tak też się stało.

Trzy razy szybciej niż poprzedni rekordzista

- Układamy (kostkę) w 103 milisekundy – wyjaśniał Patrohay w komunikacie na stronie uniwersytetu. - Ludzkie mrugnięcie trwa od około 200 do 300 milisekund - zaznaczył.

Przekazał też, że inspiracją do pracy "był poprzedni rekordzista świata", jeśli chodzi o układanie kostki przez maszynę. Był nim robot TOKUFASTbot, stworzony przez inżynierów Mitsubishi. W maju 2024 roku wykonał on to zadanie w 0,3 sekundy.

Poprzedni ludzki rekord został ustanowiony w czerwcu 2023 roku i należał do 21-letniego wówczas Amerykanina Maxa Parka. Udało mu się ułożyć kostkę w 3,13 sekundy.

