Nowe wzruszające nagranie z księżną Kate

Brytyjska telewizja udostępniła świąteczny klip z księżną Kate. Żona następcy tronu mówi w nim, że Boże Narodzenie to jeden z jej ulubionych okresów w roku. I wskazuje, co uważa za "najlepszy prezent, jaki można otrzymać".

"Boże Narodzenie to jeden z moich ulubionych okresów w roku" - wyznała księżna Kate we wstępie do opublikowanego w niedzielę przez ITV wzruszającego wideo. To zapowiedź bożonarodzeniowego programu, podczas którego zobaczyć będzie można tegoroczny koncert kolęd w Opactwie Westminsterskim. Wydarzenie odbyło się na początku grudnia, a emisję zaplanowano na 24 grudnia. Kate była organizatorką imprezy.

W nagraniu Kate mówi o Bożym Narodzeniu jako o czasie "prezentów, ozdób i wypieków". Zwróciła też jednak uwagę na głębszy wymiar tego okresu. - To także czas, by zwolnić i zastanowić się nad rzeczami, które łączą nas wszystkich. To właśnie wtedy, gdy zatrzymujemy się i odrywamy od presji codzienności, znajdujemy przestrzeń, by żyć z otwartym sercem. Z miłością, życzliwością i przebaczeniem - stwierdziła żona następcy brytyjskiego tronu.

Rozwiń

Księżna o "najlepszym prezencie, jaki można otrzymać"

Mówiąc o tym, za co ceni święta, Kate zwróciła też uwagę na sposób, w jaki "zachęcają one do zastanowienia się nad doświadczeniami i uczuciami innych". - (Boże Narodzenie) przypomina nam o znaczeniu empatii, współodczuwania, a także o tym, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem (...). Ponad wszystko zachęca nas ono do zwracania się ku miłości - dodała księżna. Podkreśliła też, że to właśnie miłość jest "najlepszym prezentem, jaki można otrzymać". I to "nie tylko w święta, ale każdego dnia".

Rozwiń

Znaczenie tego, "jak ważne są miłość i empatia, a także jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem", podkreślono też w zapowiedzi organizowanego przez księżną Kate koncertu kolęd. Wydarzenie miało docenić osoby z całej Wielkiej Brytanii, które wykazały się miłością, życzliwością i empatią wobec innych członków społeczności. Wzięło w nim udział ponad 1600 osób. Całości przewodniczyła Kate.

Księżna podziękowała później w mediach społecznościowych każdemu z uczestników wydarzenia za "uczynienie tego wieczoru tak wyjątkowym, pełnym miłości, empatii i świątecznej radości". Koncert był jednym z pierwszych oficjalnych wydarzeń, w jakich Kate wzięła udział od czasu zakończenia chemioterapii. Księżna poinformowała o zakończeniu leczenia we wrześniu. Zaznaczyła jednak wówczas, że jej droga do pełnego wyzdrowienia będzie długa.

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: Independent, tvn24.pl