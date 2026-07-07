Świat Pierwsze zdjęcia norweskiej księżnej Mette-Marit po przeszczepie płuc Oprac. Adam Styczek |

Księżna Mette-Marit i książę Haakon Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: facebook.com/Kongehuset

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We wpisie na Instagramie, zatytułowanym "Wczorajszy wieczór był historyczny", dwór królewski poinformował, że księżna Mette-Marit wraz z mężem, księciem Haakonem, oglądali mecz, w którym Norwegia pokonała Brazylię podczas mundialu, zapewniając sobie tym samym pierwszy w historii awans do ćwierćfinału tego turnieju.

Mette-Marit obejrzała mecz z księciem Haakonem Źródło zdjęcia: facebook.com/Kongehuset

17 czerwca lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo ogłosili, że 52-letnia księżna przeszła udany zabieg przeszczepu, a jej rekonwalescencja potrwa kilka tygodni.

U Mette-Marit w 2018 roku zdiagnozowano zwłóknienie płuc - przewlekłą chorobę powodującą powstawanie blizn w tkance płucnej i ograniczającą przyswajanie tlenu.

Mette-Marit po przeszczepie płuc Źródło zdjęcia: facebook.com/Kongehuset

Księżna czasowo opuściła szpital

Choć zdjęcie wzbudziło wielki optymizm, dwór potwierdził stacji TV2, że księżna nie została jeszcze wypisana ze szpitala Rikshospitalet.

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- Wspaniale jest widzieć na tych zdjęciach, że stan zdrowia księżnej pozwolił jej na chwilę opuścić szpital Rikshospitalet i obejrzeć ten historyczny mecz. Sam również go oglądałem. To świetnie, że mogła śledzić rozgrywkę w Pałacu, w towarzystwie księcia. Dwór potwierdził jednak, że księżna nie została jeszcze wypisana ze szpitala Rikshospitalet - powiedział ekspert do spraw rodziny królewskiej, Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen.

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