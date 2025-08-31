Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Protest przeciwko rasizmowi po zabójstwie Etiopki, największy od 14 lat

Oslo, Norwegia, 31.08.2025. Uczestnicy protestu przeciwko rasizmowi i przemocy na placu Youngstorget w Oslo, 31 bm. Demontracja odbyła się po sobotnim zabójstwie 34-letniej Etiopki przez ekstremistę w stolicy Norwegii.
Norwegia. Pogrzeb Tamimy Nibras Juhar w Oslo
Źródło: PAP/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM//LISE ASERUD/ POOL
Około 15 tysięcy osób wzięło udział w proteście przeciwko rasizmowi, który odbył się w centrum stolicy Norwegii Oslo. Tydzień temu pochodząca z Etiopii pracowniczka socjalna Tamima Nibras Juhar została zamordowana przez 18-latka. Zgodnie z ujawnionymi wyjaśnieniami, motywy zbrodni miały być polityczne i rasowe.
Kluczowe fakty:
  • Tamima Nibras Juhar zginęła w nocy z soboty na niedzielę 24 sierpnia. Została zaatakowana przez podopiecznego ośrodka, w którym pracowała.
  • Sprawca został niezwłocznie zatrzymany i przyznał się do czynu, ale nie do winy. Szykował się też do podpalenia meczetu.
  • Manifestacja w Oslo była największą od zamachów Andersa Breivika.

Manifestację, po której odbył się wiec, zorganizowało Centrum Antyrasistowskie razem z ponad 100 innymi organizacjami społecznymi. Obecni byli przedstawiciele wszystkich partii politycznych, władz ogólnokrajowych i lokalnych.

Uczestnicy protestu przeciwko rasizmowi i przemocy na placu Youngstorget w Oslo
Uczestnicy protestu przeciwko rasizmowi i przemocy na placu Youngstorget w Oslo
Źródło: Mieszko Czarnecki/PAP/EPA

Protest w Oslo po zabójstwie pracowniczki socjalnej z Etiopii

Na śródmiejskim placu Youngstorget zebrało się kilkanaście tysięcy osób, czyniąc niedzielny wiec największym protestem przeciwko przemocy w Norwegii od czasów zamachów z 2011 roku.

Podobnie jak w uroczystościach odbywających się po atakach Andersa Breivika, zebrani w niedzielę w Oslo trzymali w rękach róże. Miały one symbolizować wspólnotę, życie, miłość oraz pamięć o 34-letniej Etiopce. Swoje apele potępiające rasizm i inne radykalizmy wygłosili m.in. premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, burmistrzyni Oslo Anne Lindboe oraz przyjaciele zamordowanej. Wspólną modlitwę odmówili przedstawiciele kilkunastu religii i wyznań.

Pogrzeb Tamimy Nibras Juhar w Oslo
Pogrzeb Tamimy Nibras Juhar w Oslo
Źródło: PAP/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM / POOL

Pogrzeb Tamimy Nibras Juhar odbył się dwa dni wcześniej, w piątek, także w Oslo. Na nim również obecni byli przedstawiciele norweskich władz oraz były sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Pogrzeb Tamimy Nibras Juhar w Oslo
Pogrzeb Tamimy Nibras Juhar w Oslo
Źródło: PAP/EPA/LISE ASERUD

Morderstwo 34-letniej Etiopki w Norwegii

Tamima Nibras Juhar urodziła się w 1991 roku w Etiopii, skąd wiosną 2004 roku przyjechała do Norwegii. Pracowała jako opiekunka w ośrodku wychowawczym w Oslo. Sprawca zabójstwa, Djordje W., był podopiecznym ośrodka, w którym pracowała ofiara. Zatrzymany niezwłocznie po morderstwie, miał przyznać się do jego popełnienia, ale do winy się nie poczuwa.

Reagują na radykalizację. Kontrwywiad monitoruje kilka tysięcy osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Reagują na radykalizację. Kontrwywiad monitoruje kilka tysięcy osób

Zgodnie z ujawnionymi wyjaśnieniami, motywy zbrodni miały być polityczne i rasowe. Z powodu skrajnie prawicowych poglądów i aktywności, norweski kontrwywiad PST i policja miały monitorować 18-latka od 2024 roku. Śledczy ujawnili, że utrzymywał on kontakty z norweską organizacją Sian (Stop Islamizacji Norwegii), a niezależnie od dokonanego zabójstwa, przygotowywał podpalenie meczetu w położonym około 60 km od norweskiej stolicy Honefoss. Prokurator zarzucił mężczyźnie morderstwo oraz przygotowanie i przeprowadzenie aktu terrorystycznego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mieszko Czarnecki/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
NorwegiaPrzestępstwa
Czytaj także:
Stanisław Soyka
Jest data pogrzebu Stanisława Soyki, prośba rodziny
Polska
imageTitle
Manchester City wyłożył się na Grudzie
EUROSPORT
Strefa Gazy
Media o planie Trumpa dla Gazy. "Dobrowolne" przesiedlenia i "cyfrowe tokeny"
Świat
Szpital Charite w Berlinie
Rośnie liczba zatruć gazem rozweselającym. Skutki mogą być tragiczne
Świat
45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Podziały na obchodach. "10 lat temu byliśmy tutaj razem"
Martyna Olkowicz
imageTitle
Dwa rozbite bolidy Ferrari, dramat Norrisa i sensacja na podium w Zandvoort
EUROSPORT
Wszechświat - Teleskop Jamesa Webba
Czy planety mogą kryć w sobie czarne dziury?
METEO
Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni
WARSZAWA
Obwodnica Lipska jest już gotowa
Pierwsza z dziewięciu jest gotowa
WARSZAWA
Putin przyleciał do Tianjin na północy Chin. Został powitany na czerwonym dywanie
Czerwony dywan dla Putina. Tak rozpoczął "bezprecedensową" wizytę
Świat
Izrael, Strefa Gazy. Izraelskie wojsko na granicy ze Strefą Gazy
Izrael zaatakował rzecznika Hamasu. Netanjahu: mam nadzieję, że nie ma go już z nami
Świat
shutterstock_682792501
Polska hitem wśród turystów z sąsiedniego kraju
BIZNES
imageTitle
Podrażniona Islandia rywalem Polski. "To może być kolejny ważny krok do przodu"
EUROSPORT
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika, której nie musi zwracać? Wyjaśniamy
Gabriela Sieczkowska
Mgła
Tu gęsta mgła utrudni widzialność. IMGW wydał alarmy
METEO
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie
W poprzedniej edycji bony rozeszły się w kilka minut. Startuje kolejna
BIZNES
Śmiertelne potrącenie na drodze ekspresowej S17
Tragiczny wypadek na S17. Ojciec i syn zmieniali koło, nie żyją
Lublin
Warszawa, 10.08.1995. Kursujące z Warszawy do Piaseczna trolejbusy niebawem zostaną zlikwidowane. Nz. trolejbus linii nr 51
30 lat temu ostatnie "trajlusie" pojechały z Warszawy do Piaseczna
WARSZAWA
Kurierzy przewożący migrantów zatrzymani. Dwoje cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec
Kurierzy zatrzymani, dwaj migranci uciekli w stronę niemieckiej granicy
Szczecin
Parasol, deszcz
Nad naszymi głowami przetoczy się front za frontem. Gdzie spadnie deszcz
METEO
Sąd Rejonowy w Radomiu
Była policjantka drogówki skazana za próbę wyłudzenia odszkodowania
WARSZAWA
shutterstock_1369439510
Tania linia lotnicza na krawędzi. Kolejny raz w ciągu roku
BIZNES
Bogdan Borusewicz podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku
Borusewicz do prezydenta: niech pan usunie te bariery
Trójmiasto
Burza, piorun, błyskawica
Jak burze wpływają na jakość powietrza?
METEO
imageTitle
Spodek znów odleciał. "Kibice nieśli nas do samego końca"
EUROSPORT
Martina Navratilova, wielka mistrzyni
"Ufamy ci, możesz zrobić, co chcesz". Pół wieku po skoku za żelazną kurtynę
Rafał Kazimierczak
Widok na Tatry z Hali Gąsienicowej
"Ludzie nie wiedzą, gdzie idą"
Mateusz Mżyk
Białoruscy żołnierze z bronią na granicy z Polską
Premier i szefowa KE nie odwołali konferencji. "Usłyszałem: nikt nas nie będzie straszył"
Białystok
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
WARSZAWA
stocznia
Oświadczenie TVN24 w sprawie transmisji obchodów w Gdańsku z udziałem prezydenta
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica