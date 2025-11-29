Oslo na nagraniach archiwalnych Źródło: Archiwum Reuters

Metalowe przedmioty pozostawiane na torowisku na linii kolejowej łączącej Oslo ze Szwecją uszkodziły układy hamulcowe lokomotyw i wagonów. Operator sieci kolejowej Bane Nor uznał zdarzenia za wynik celowych działań.

Wszystkie wystąpiły po zmroku w tej samej okolicy, a do zablokowania torów użyto podobnych obiektów: głazów lub metalowych konstrukcji. Do poważnych uszkodzeń taboru miało dojść wielokrotnie, a jedno ze zdarzeń według Bane Nor mogło zakończyć się wykolejeniem pociągu.

Na torach w okolicy Oslo doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: X/BaneNORSF

Najpoważniejszy incydent miał miejsce 11 listopada, gdy jadący do Oslo skład musiał awaryjnie zakończyć kurs w miejscowości Moss po tym, jak kilka kilometrów wcześniej uderzył w masywny element pozostawiony na torach. Maszynista zgłosił "głośny huk", a pociąg wjechał na stację z przegrzanymi hamulcami.

Umorzone postępowanie

Policja znalazła na torach duże elementy stalowe podobne do tych, które dzień wcześniej uszkodziły inny pociąg dokładnie w tym samym miejscu.

Mimo zgłoszenia policji zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego oraz poinformowania kontrwywiadu PST śledczy po trzech dniach umorzyli postępowanie. Według "Aftenposten" policja miała uznać, że mimo analizy nagrań i zabezpieczonych na miejscu przedmiotów nie ma możliwości identyfikacji sprawcy.

Do niebezpiecznych zdarzeń doszło na linii kolejowej łączącej Oslo ze szwedzkim Goeteborgiem i Malmoe. W obawie przed kolejnymi niebezpiecznymi incydentami ograniczono tam o połowę prędkość jazdy pociągów towarowych i pasażerskich.

