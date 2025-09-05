Logo strona główna
Świat

To, ile jedzą klopsików, wskazuje, na kogo głosują w wyborach. Nietypowe badanie

klopsiki, norweskie danie
Oslo na nagraniach archiwalnych
Źródło: Archiwum Reuters
Co mają klopsiki do preferencji partyjnych? Okazuje się, że w Norwegii najwięcej tego popularnego dania zjadają zwolennicy dwóch ugrupowań. Badanie dotyczące nietypowego związku między upodobaniami kulinarnymi i politycznymi przeprowadził Ipsos.
Kluczowe fakty:
  • W Norwegii klopsiki są popularnym daniem obiadowym.
  • Według Ipsosa najwięcej klopsików jedzą zwolennicy populistycznych ludowców z Partii Centrum i wyborcy skrajnie prawicowej Partii Postępu.
  • Spożycie mięsa mielonego wskazuje jednak nie tylko na światopogląd jedzącego, lecz także na jego wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Co roku Norwegowie zjadają ponad 64 mln porcji mięsnych klopsików. To jedno z najpopularniejszych dań obiadowych w tym kraju. W związku z tym pracownia badawcza Ipsos postanowiła zbadać związek między tym, jak często klopsiki trafiają na stoły Norwegów, a tym, jak oni głosują.

Ten festiwal polityczny przyciąga setki tysięcy widzów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ten festiwal polityczny przyciąga setki tysięcy widzów

Kto najczęściej je klopsiki

Okazuje się, że najwięcej klopsików i kotletów jedzą zwolennicy populistycznych ludowców z Partii Centrum. Na ich obiadowych talerzach takie dania trafiają średnio 17,2 razy rocznie. Tylko trochę rzadziej jedzą je wyborcy skrajnie prawicowej Partii Postępu - średnio 15,3 razy rocznie.

Chadecy z partii Krf jedzą kotlety i klopsy 14,2 razy w roku. W elektoratach dwóch największych partii w Norwegii: konserwatystów z Hoeyre i socjaldemokratów z Partii Pracy, mięsne kulki pojawiają się w menu około 11 razy do roku. Na samym końcu porównania znajdują się zwolennicy progresywnych lub lewicowych partii - liberałowie z Venstre jadają klopsiki dziewięć razy do roku, ultralewica z Roedt - 8,9 razy, a Zieloni z MDG - tylko siedem razy.

Klopsiki a wiek i miejsce zamieszkania

Ipsos twierdzi, że można mówić o "kjoettkakeindeksen", czyli wskaźniku mięsa mielonego, który ujawnia nie tylko światopogląd jedzącego, lecz także jego wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Według Ipsos ci, którzy jedzą więcej mięsa mielonego, to zazwyczaj osoby w starszym wieku, mieszkające poza dużymi miastami, najczęściej o względnie niższym wykształceniu. Norwegowie bardziej otwarci na globalizację, wielokulturowe społeczeństwo, krytycznie nastawieni do eksploatacji gazu i ropy naftowej oraz przejmujący się prawami środowisk LGBTQ+ jedzą klopsy znacznie rzadziej.

- Możemy podziękować mielonemu mięsu za to, że przyczyniło się do lepszego obrazu norweskiej polityki - ocenił dyrektor zarządzający Ipsos w Norwegii Eirik Friberg Ekrann. - Wyraźnie wskazuje różnice wewnątrz tradycyjnych bloków parlamentarnych.

Jak zauważył, "indeks mięsa mielonego potrafi wskazać prawdopodobieństwo konfliktów między rządowymi partnerami". - A może partie polityczne powinny szukać nowych sojuszy, opartych na wspólnych wartościach, a nie na względnej pozycji na tradycyjnej, choć być może nieco przestarzałej, osi lewica-prawica? - dodał.

"Prawdopodobnie największy eksperyment tej skali na świecie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Prawdopodobnie największy eksperyment tej skali na świecie"

BIZNES

Źródło: PAP, NRK

Źródło: PAP, NRK

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica