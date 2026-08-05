Świat Niski poziom wody odsłonił kolejny niewybuch Mikołaj Gątkiewicz |

Niski poziom wody w Dunaju odsłonił kolejny niewybuch. Relacja Konrada Borusiewicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Z powodu upałów znacznie obniżył się poziom wód w rzekach i jeziorach na Węgrzech, w tym największej rzeki w tym kraju - Dunaju. W środę woda odsłoniła kolejny niewybuch, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.

- Do odkrycia doszło na wyspie Szentendrei-sziget, niedaleko granicy ze Słowacją - relacjonował reporter TVN24 Konrad Borusiewicz. Jak mówił, akcja saperów jeszcze trwa. - Mamy dwóch saperów w wodzie, którzy wygrzebują niewybuchy. Część plaży została zamknięta - powiedział.

Niedawno podobna akcja miała miejsce w samym Budapeszcie. W niedzielę z Dunaju tam wydobyto ładunki wybuchowe pochodzące z czasów II wojny światowej. - Odsłonił się również most, który Niemcy wysadzili w trakcie wojny - przypomniał Borusiewicz.

Susza zagraża elektrowni

Trwająca na Węgrzech susza wpłynęła również na działalność elektrowni jądrowej w Paksu Z powodu niskiego stanu wody w Dunaju konieczne było kilkukrotne ograniczenie mocy. Elektrownia wytwarza około połowy energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu.

Premier Węgier Peter Magyar zapowiadał, że konieczne może być jej tymczasowe całkowite wyłączenie. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. Jak przekazał na X, w nocy z poniedziałku na wtorek "od konieczności wyłączenia elektrowni dzieliło nas zaledwie kilka milimetrów". Od tamtej pory poziom wody nieznacznie wzrósł.