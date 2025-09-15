Logo strona główna
Świat

Autobus wjechał na uszkodzony most. Nie żyje panna młoda i jej goście

Ruch drogowy w Nigerii, zdjęcie poglądowe
Lotnisko w nigeryjskiej Abudży na nagraniach z 2021 roku
Źródło: Archiwum Reuters
Tragiczny bilans wypadku w północnej Nigerii. Co najmniej 17 osób zginęło, a dwie uznawane są za zaginione po tym, jak autobus przewożący pannę młodą i gości weselnych wpadł do rzeki, próbując przejechać przez uszkodzony most - poinformował w niedzielę Isah Aliyu ze stanowej policji drogowej.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Gwalli w stanie Zamfara. Autobus był częścią konwoju weselnego, który jechał z domu rodzinnego panny młodej do domu jej przyszłego męża. Według rozgłośni Radio Nigeria kierowca, nie znając terenu, próbował przejechać przez uszkodzony most, który mieszkańcy wsi załatali workami z piaskiem i kamieniami.

- Mieszkańcy zużyli ponad 2 tys. worków z piaskiem do naprawy mostu, a mimo to w każdej porze deszczowej wciąż giną tam ludzie - powiedział miejscowy parlamentarzysta Adamu Aliyu Gummi i przypomniał, że most został zniszczony przed siedmioma laty w jednej z największych powodzi, jaka dotknęła Zamfarę i od tego czasu nigdy nie został odbudowany.

Tragiczny bilans wypadków

Policja potwierdziła w niedzielę, że w sobotę odnaleziono siedemnaście ciał, a dwie osoby nadal są zaginione. Wypadki drogowe są częste na źle utrzymanych drogach Nigerii. W około 9570 wypadkach odnotowanych w ubiegłym roku zginęło 5421 osób - wynika z federalnych statystyk bezpieczeństwa ruchu drogowego.

47 min
Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dane są szokujące. Tylu kierowców w Polsce przekracza prędkość

Debata TVN24+

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tolu Owoeye/Shutterstock

