Trump groził interwencją w ponad 200-milionowym kraju. Jest odpowiedź władz

Prezydent USA Donald Trump zarzucił w sobotę rządowi Nigerii "przyzwalanie na zabijanie chrześcijan" i zagroził, że odetnie ten kraj od amerykańskiej pomocy. Napisał też o możliwej interwencji zbrojnej. Zarządził przygotowania do takiego kroku.

"Jeśli nigeryjski rząd dalej będzie przyzwalał na zabijanie chrześcijan, Stany Zjednoczone natychmiast wstrzymają każdą pomoc i wsparcie wysyłane do Nigerii i mogą wkroczyć do tego teraz zhańbionego kraju 'na ostro' (w oryginale "guns-a-blazing"), by całkowicie wymazać islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw" - napisał amerykański prezydent na swojej platformie Truth Social.

Odpowiedź ze strony władz Nigerii

W niedzielę do słów Trumpa odniósł się Daniel Bwala, doradca prezydenta Nigerii Boli Tinubu. - Z zadowoleniem przyjmujemy pomoc USA (w walce z islamistycznymi bojownikami - red.), pod warunkiem że uszanują naszą integralność terytorialną - przekazał agencji Reutera.

Jak przekazała agencja, Bwala starał się bagatelizować napięcia między oboma państwami, mimo że Trump nazwał Nigerię "krajem zhańbionym".

- Jestem pewien, że zanim ci dwaj przywódcy (USA i Nigerii - red.) się spotkają i zasiądą do rozmów, nasza wspólna determinacja w walce z terroryzmem przyniesie lepsze rezultaty – powiedział.

Wcześniej, w sobotę, resort spraw zagranicznych Nigerii oświadczył, że rząd tego państwa "będzie dalej bronić wszystkich obywateli, niezależnie od rasy, wyznawanych poglądów i religii.". "Tak jak Stany Zjednoczone, Nigeria nie ma innej opcji, niż celebrować różnorodność, która jest naszą największą siłą" - podkreślił resort cytowany przez agencję Reutera.

Podziały w Nigerii

Nigerię, najludniejszy kraj Afryki, zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych wyznających zarówno wierzenia tradycyjne, jak i chrześcijańskie czy muzułmańskie, które przez długi czas żyły w pokoju. Reuters przypomniał, że w państwie tym dochodziło często do wybuchów konfliktów na tle religijnym i etnicznym. Walki toczyły się też o zasoby i dostęp do wody.

Od 15 lat zmilitaryzowana radykalna islamska organizacja Boko Haram terroryzuje północno-wschodnią Nigerię, a w wyniku jej działań zginęło dziesiątki tysięcy ludzi, głównie muzułmanów.

