Jedli w czasie postu, zostali aresztowani

Aresztowanie nastąpiło po serii kontroli przeprowadzonych przez islamską policję, popularnie znaną jako Hisbah, w restauracjach, kawiarniach i na targowiskach, która sprawdza, czy muzułmanie przestrzegają postu.
Zastępca dowódcy generalnego tej jednostki Mujahid Aminudeen, powiedział prasie nigeryjskiej, że zatrzymani usprawiedliwiali się, że nie wiedzieli o rozpoczęciu postu ramadanowego.
Hisbah co roku przeprowadza takie kontrole w stanie Kano, gdzie obok prawa świeckiego obowiązuje szariat, który zabrania muzułmanom jedzenia lub picia między wschodem a zachodem słońca podczas świętego dla nich miesiąca ramadanu.
