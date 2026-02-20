Jedli w czasie postu, zostali aresztowani

Obchody ramadanu Źródło: Archiwum Reuters

Aresztowanie nastąpiło po serii kontroli przeprowadzonych przez islamską policję, popularnie znaną jako Hisbah, w restauracjach, kawiarniach i na targowiskach, która sprawdza, czy muzułmanie przestrzegają postu.

Zastępca dowódcy generalnego tej jednostki Mujahid Aminudeen, powiedział prasie nigeryjskiej, że zatrzymani usprawiedliwiali się, że nie wiedzieli o rozpoczęciu postu ramadanowego.

Hisbah co roku przeprowadza takie kontrole w stanie Kano, gdzie obok prawa świeckiego obowiązuje szariat, który zabrania muzułmanom jedzenia lub picia między wschodem a zachodem słońca podczas świętego dla nich miesiąca ramadanu.

Opracował Kuba Koprzywa