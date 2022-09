Odkryła, kim było ponad 100 tysięcy niewolników przywiezionych do USA. Zmarła dr Gwendolyn Midlo Hall

W wieku 93 lat zmarła dr Gwendolyn Midlo Hall, amerykańska historyczka, która ustaliła tożsamość i pochodzenie ponad 100 tysięcy niewolników przywiezionych do Stanów Zjednoczonych - w niedzielę poinformował "New York Times". Wcześniej w wielu przypadkach nie były znane nawet ich imiona. Badania dr Hall miały przełomowe znaczenie i pokazały, jak duży wpływ na dziedzictwo kulturowe Ameryki wywarła ludność przybyła z Afryki.

Przełomowe odkrycia dr Hall

Na podstawie zebranych danych napisała książkę "Africans in Colonial Louisiana", która została opublikowana w 1992 roku. Publikacja ta zrewolucjonizowała wiedzę historyków dotyczącą kolonialnego niewolnictwa. Jednym z najbardziej przełomowych ustaleń było to, że około dwóch trzecich osób siłą przywiezionych do Luizjany pochodziło z terenów dzisiejszej Gambii i Senegalu. Ich interakcje z rdzenną ludnością Ameryki, a także francuskimi i niemieckimi kolonizatorami doprowadziło według dr Hall do wykształcenia się znaczącej, unikalnej "kultury afro-kreolskiej". Wcześniej uważano, że niewolnicy w Luizjanie wywodzili się głównie z Haiti i innych francuskojęzycznych wysp na Karaibach.