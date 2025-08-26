Nieustannie solidaryzują się z Poczobutem. "My pamiętamy i widzimy sens"

Uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi. "Nic się nie dzieje teraz bez zgody Kremla" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Andrzej Poczobut jest więziony przez białoruski reżim od ponad czterech lat. Przebywa w kolonii karnej za rzekome "podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

W stolicy Podlasia co miesiąc zbiera się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, którzy wyrażają wsparcie dla uwięzionego Polaka.

- Chodzi o to, żeby pokazać, że nie jest normalnie - wyjaśniała Kietlińska i podkreśliła, że akcje odbywają się też dla Białorusinów zmuszonych do emigracji.

W sierpniu mija blisko cztery i pół roku od zatrzymania Andrzeja Poczobuta w Grodnie. Białoruska prokuratura oskarżyła go o "rehabilitację nazizmu", a potem także o wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi.

Od maja 2023 roku Poczobut odbywa karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku za "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

Białystok. Akcja solidarnościowa w z Andrzejem Poczobutem Źródło: PAP/Artur Reszko

W poniedziałkowy wieczór przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku odbyła się kolejna comiesięczna akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem. Wzięło w niej udział ok. dwudziestu osób.

Akcja wsparcia dla Andrzeja Poczobuta w Białymstoku. "My pamiętamy"

- Przychodzą tutaj osoby, które po tamtej stronie granicy mają rodziny, bliskich, znajomych i my widzimy sens tych akcji, mimo że nie mamy siły nacisku politycznego - mówiła prezeska podlaskiego oddziału Wspólnoty Polskiej Anna Kietlińska. Organizacja ta jest współtworzy te akcje. Zwracała uwagę, że o ile w pierwszym roku protestów takie akcje odbywały się w kilku miejscach w Polsce, obecnie są jedynie w Białymstoku.

- Najlepszym recenzentem naszej akcji są służby na Białorusi, bo swego czasu znalazł się taki komunikat, że w Polsce to już nikt nie pamięta o Andrzeju Poczobucie, o osobach aresztowanych, tylko w Białymstoku czegoś chcą, przychodzą i co miesiąc przypominają - mówiła Kietlińska.

- To, co my tu robimy i przychodzimy, w garstce większej, mniejszej, czasami jest nas dużo, czasami nie, to ma sens, bo to wyraźnie pokazuje, że my pamiętamy. I chodzi o to, żeby pokazać, że nie jest normalnie. Oczywiście da się żyć z reżimem, ale my byśmy bardzo chcieli, żeby osoby, które są tutaj, na emigracji, mogły wrócić do domu, mogły odwiedzić swoich bliskich - dodała.

Urodzinowe życzenia dla Andrzeja Poczobuta Źródło: Gazeta Wyborcza

Tysiące więźniów na Białorusi "za to, że mówili prawdę"

Dziennikarz z Grodna Jan Roman podkreślał, że w więzieniach na Białorusi wciąż przebywa kilka tysięcy osób "tylko za to, że mówili prawdę, tylko za to, że chcieli żyć w wolnym państwie".

Jak mówił, sytuacja Andrzeja Poczobuta w kolonii karnej nie zmienia się. Według informacji, które mają organizatorzy akcji w Białymstoku, Poczobut wciąż przebywa w jednoosobowej celi, nadal nie otrzymuje żywnościowych paczek, jest problem z dostarczaniem leków, zakazane są spotkania z rodziną.

Wyraził nadzieję, że dzięki pośrednictwu administracji amerykańskiej uda się doprowadzić do sytuacji, że osoby więzione z powodów politycznych na Białorusi wyjdą na wolność.

Białystok. Akcja solidarnościowa w z Andrzejem Poczobutem Źródło: PAP/Artur Reszko

Akcje odbywają się w Białymstoku od ponad czterech lat. Początkowo dotyczyły również Andżeliki Borys. Po wyjściu prezeski Związku Polaków na Białorusi z aresztu, uczestnicy comiesięcznych spotkań solidaryzują się z Poczobutem. Na skwerze cały czas stoi instalacja z jego wizerunkiem, podczas akcji zawsze jest transparent "Andrzej Poczobut - uwięziony za polskość".

