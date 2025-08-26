Logo strona główna
Świat

Nieustannie solidaryzują się z Poczobutem. "My pamiętamy i widzimy sens"

Białystok. Akcja solidarnościowa w z Andrzejem Poczobutem
Uwolnienie więźniów politycznych na Białorusi. "Nic się nie dzieje teraz bez zgody Kremla"
Źródło: TVN24
W Białymstoku w poniedziałek odbyła się kolejna akcja solidarnościowa z polskim dziennikarzem i liderem polskiej mniejszości na Białorusi Andrzejem Poczobutem, który jest więziony na Białorusi. - Widzimy sens tych akcji, mimo że nie mamy siły nacisku politycznego - mówiła Anna Kietlińska, prezeska podlaskiego oddziału Wspólnoty Polskiej.
Kluczowe fakty:
  • Andrzej Poczobut jest więziony przez białoruski reżim od ponad czterech lat. Przebywa w kolonii karnej za rzekome "podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".
  • W stolicy Podlasia co miesiąc zbiera się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, którzy wyrażają wsparcie dla uwięzionego Polaka.
  • - Chodzi o to, żeby pokazać, że nie jest normalnie - wyjaśniała Kietlińska i podkreśliła, że akcje odbywają się też dla Białorusinów zmuszonych do emigracji.

W sierpniu mija blisko cztery i pół roku od zatrzymania Andrzeja Poczobuta w Grodnie. Białoruska prokuratura oskarżyła go o "rehabilitację nazizmu", a potem także o wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi.

Od maja 2023 roku Poczobut odbywa karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku za "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

Źródło: PAP/Artur Reszko

W poniedziałkowy wieczór przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku odbyła się kolejna comiesięczna akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem. Wzięło w niej udział ok. dwudziestu osób.

Miał wypuścić więźniów politycznych, nazwał ich "bandytami". Łukaszenka odpowiada USA

Miał wypuścić więźniów politycznych, nazwał ich "bandytami". Łukaszenka odpowiada USA

Kiedy Białoruś będzie wolna? "Trzeba pokoleń"

Kiedy Białoruś będzie wolna? "Trzeba pokoleń"

Maria Bilińska

Akcja wsparcia dla Andrzeja Poczobuta w Białymstoku. "My pamiętamy"

- Przychodzą tutaj osoby, które po tamtej stronie granicy mają rodziny, bliskich, znajomych i my widzimy sens tych akcji, mimo że nie mamy siły nacisku politycznego - mówiła prezeska podlaskiego oddziału Wspólnoty Polskiej Anna Kietlińska. Organizacja ta jest współtworzy te akcje. Zwracała uwagę, że o ile w pierwszym roku protestów takie akcje odbywały się w kilku miejscach w Polsce, obecnie są jedynie w Białymstoku.

- Najlepszym recenzentem naszej akcji są służby na Białorusi, bo swego czasu znalazł się taki komunikat, że w Polsce to już nikt nie pamięta o Andrzeju Poczobucie, o osobach aresztowanych, tylko w Białymstoku czegoś chcą, przychodzą i co miesiąc przypominają - mówiła Kietlińska.

- To, co my tu robimy i przychodzimy, w garstce większej, mniejszej, czasami jest nas dużo, czasami nie, to ma sens, bo to wyraźnie pokazuje, że my pamiętamy. I chodzi o to, żeby pokazać, że nie jest normalnie. Oczywiście da się żyć z reżimem, ale my byśmy bardzo chcieli, żeby osoby, które są tutaj, na emigracji, mogły wrócić do domu, mogły odwiedzić swoich bliskich - dodała.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Tysiące więźniów na Białorusi "za to, że mówili prawdę"

Dziennikarz z Grodna Jan Roman podkreślał, że w więzieniach na Białorusi wciąż przebywa kilka tysięcy osób "tylko za to, że mówili prawdę, tylko za to, że chcieli żyć w wolnym państwie".

Jak mówił, sytuacja Andrzeja Poczobuta w kolonii karnej nie zmienia się. Według informacji, które mają organizatorzy akcji w Białymstoku, Poczobut wciąż przebywa w jednoosobowej celi, nadal nie otrzymuje żywnościowych paczek, jest problem z dostarczaniem leków, zakazane są spotkania z rodziną.

Wyraził nadzieję, że dzięki pośrednictwu administracji amerykańskiej uda się doprowadzić do sytuacji, że osoby więzione z powodów politycznych na Białorusi wyjdą na wolność.

Źródło: PAP/Artur Reszko

Akcje odbywają się w Białymstoku od ponad czterech lat. Początkowo dotyczyły również Andżeliki Borys. Po wyjściu prezeski Związku Polaków na Białorusi z aresztu, uczestnicy comiesięcznych spotkań solidaryzują się z Poczobutem. Na skwerze cały czas stoi instalacja z jego wizerunkiem, podczas akcji zawsze jest transparent "Andrzej Poczobut - uwięziony za polskość".

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Artur Reszko

TAGI:
Andrzej PoczobutBiałoruśAlaksandr ŁukaszenkaBiałystok
