- Miesiąc po miesiącu rosyjska armia ma więcej czołgów, więcej amunicji, pocisków i dronów. Rośnie produkcja, rosną zapasy w magazynach - powiedział generał dywizji Christian Freuding w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla "Welt am Sonntag". Zaznaczył, że Rosja wciąż rozbudowuje wojsko ponad to, czego potrzebuje do prowadzenia działań w Ukrainie. - Obserwujemy, że siły zbrojne Rosji nie tylko rekompensują swoje ogromne straty osobowe i materialne, same i przy wsparciu partnerów, ale też z powodzeniem się dozbrajają - powiedział Freuding.