Awaria w Niemczech. W całym kraju stanęły pociągi
Agencja DPA przekazała, że decyzja o wstrzymaniu ruchu kolejowego dotyczy zarówno połączeń dalekobieżnych, jak i regionalnych.
Zgodnie z komunikatem DB "doszło do awarii cyfrowego systemu łączności kolejowej GSM-R".
Trwają prace nad przywróceniem ruchu
"Nasi technicy intensywnie pracują nad usunięciem awarii" - poinformował rzecznik DB w oświadczeniu przekazanym dpa.
Szefowa DB Evelyn Palla powiedziała dziennikowi "Bild", że spółka podjęła w pierwszej kolejności działania mające na celu doprowadzenie pociągów do najbliższych stacji, by pasażerowie mogli z nich wysiąść. Niemiecki operator kolejowy zapewnił w komunikacie też, że pasażerowie otrzymają bony na taksówki i hotele oraz transport zastępczy tam, gdzie to możliwe. "DB przeprasza pasażerów za zaistniałą sytuację" - dodano.
Według "Bilda" dużo podróżnych utknęło na stacjach w Gelsenkirchen, po odbywającym się w tym mieście koncercie oraz w Kilonii, gdzie w tym tygodniu odbywają się prestiżowe regaty żeglarskie Kieler Woche.