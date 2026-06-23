Świat Awaria w Niemczech. W całym kraju stanęły pociągi Oprac. Aleksandra Sapeta |

Awaria w Niemczech. W całym kraju stanęły pociągi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Agencja DPA przekazała, że decyzja o wstrzymaniu ruchu kolejowego dotyczy zarówno połączeń dalekobieżnych, jak i regionalnych.

Zgodnie z komunikatem DB "doszło do awarii cyfrowego systemu łączności kolejowej GSM-R".

Dworzec kolejowy w Monachium Źródło zdjęcia: Reuters

Trwają prace nad przywróceniem ruchu

"Nasi technicy intensywnie pracują nad usunięciem awarii" - poinformował rzecznik DB w oświadczeniu przekazanym dpa.

Szefowa DB Evelyn Palla powiedziała dziennikowi "Bild", że spółka podjęła w pierwszej kolejności działania mające na celu doprowadzenie pociągów do najbliższych stacji, by pasażerowie mogli z nich wysiąść. Niemiecki operator kolejowy zapewnił w komunikacie też, że pasażerowie otrzymają bony na taksówki i hotele oraz transport zastępczy tam, gdzie to możliwe. "DB przeprasza pasażerów za zaistniałą sytuację" - dodano.

Według "Bilda" dużo podróżnych utknęło na stacjach w Gelsenkirchen, po odbywającym się w tym mieście koncercie oraz w Kilonii, gdzie w tym tygodniu odbywają się prestiżowe regaty żeglarskie Kieler Woche.

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