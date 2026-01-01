Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Rany śmiertelne twarzy". Nie żyją nastolatkowie

Policja niemiecka, policja, Niemcy
MAPKA BIELEFELD
Dwóch młodych Niemców zginęło w noc sylwestrową w mieście Bielefeld na zachodzie kraju. Obaj odpalali skonstruowane przez siebie ładunki wybuchowe.

W dwóch osobnych wypadkach nastolatkowie doprowadzili do niekontrolowanego wybuchu własnoręcznie wykonanych środków pirotechnicznych i "zmarli na skutek ran śmiertelnych twarzy" - poinformowała w czwartkowym komunikacie policja, cytowana przez agencję dpa.

Przekazała, że "nic nie świadczy o udziale osób trzecich w tych dwóch zdarzeniach".

Jeden z nastolatków zmarł na miejscu zdarzenia w dzielnicy Baumheide w Bielefeldzie, drugi - z dzielnicy Brake - po przewiezieniu do szpitala, gdzie podjęto próbę reanimacji - podała dpa.

Inne niebezpieczne incydenty

W innych bardzo niebezpiecznych incydentach z sylwestrowej nocy 23-letni mężczyzna w Reddelich na północnym wschodzie Niemiec stracił lewą rękę w wyniku eksplozji petardy. W Lipsku na wschodzie kraju 16-letnia dziewczyna straciła mały palec i część palca serdecznego podczas próby odpalania fajerwerków.

30 rannych

Rzeczniczka szpitala urazowego w Berlinie Angela Kijewska podała, że do placówki w stolicy Niemiec przewieziono w nocy ze środy na czwartek ponad 30 poważnie rannych osób. Niektórym z nich trzeba było amputować palce lub inne części dłoni.

W Berlinie zatrzymano w noc sylwestrową około 400 osób, a obrażenia odniosło w trakcie takich interwencji co najmniej 24 policjantów. Podczas interwencji w Hamburgu rannych zostało 10 policjantów.

Apele o zakaz sprzedaży

Agencja dpa podała, że według szacunków niemieckiej firmy ubezpieczeniowej AOK, liczba przyjęć do szpitala z powodu obrażeń związanych z fajerwerkami w sylwestra w ciągu ostatnich 10 lat wynosiła średnio około 530 przypadków.

Co roku eksperci medyczni, policjanci, a także działacze na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt wzywają do zakazu sprzedaży fajerwerków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/adso

Źródło: PAP, dpa

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NiemcySylwesterfajerwerki
Czytaj także:
Policjanci w Holandii w Nowy Rok 2026
Zamieszki, zabici i dziesiątki pożarów w Holandii w jedną noc
Świat
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
METEO
Donald Tusk
Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia
Polska
Statek Fitburg został przechwycony przez fińską straż przybrzeżną
Opuszczona kotwica. Podejrzewają sabotaż na Bałtyku
Świat
imageTitle
Zaskakujące podium w Oberstdorfie. Znamy triumfatorkę Turnieju Dwóch Nocy
EUROSPORT
Śnieg, w nocy spadnie śnieg
Noc pod znakiem opadów
METEO
imageTitle
Dramatyczne wyznanie. Tsitsipas rozważał zakończenie kariery
EUROSPORT
imageTitle
TCS przenosi się do Austrii. Kiedy i o której skoki w Innsbrucku?
EUROSPORT
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, woda zalała ulicę
WARSZAWA
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole
METEO
Pożar wybuchł w kurorcie Crans-Montana w barze Le Constellation
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie. Nowe informacje
Świat
zima Estonia Tallin shutterstock_478573534
Takiej awarii w tej europejskiej stolicy nie było od prawie 40 lat
METEO
imageTitle
W kadrze nie ma pewniaków na igrzyska. "Wszyscy mają takie same warunki"
Najnowsze
imageTitle
Tomasiak optymistą przed drugą częścią TCS. "Trzeba nad tym popracować"
EUROSPORT
Kurort Crans-Montana w Szwajcarii. Karawan i policja przed barem, w którym doszło do pożaru
Zimne ognie w szampanie i nagle całe piętro w ogniu? Relacje z kurortu
Świat
lusaka zambia - Travel Stock shutterstock_2107644629
Płacą podatki w juanach. Pierwszy taki kraj w Afryce
BIZNES
imageTitle
Szokująca decyzja. Rząd zawiesił reprezentację po blamażu w rozgrywkach
EUROSPORT
Boja znajduje się na plaży w kierunku Mikoszewa
Niecodzienny widok na plaży w Jantarze
Trójmiasto
Śnieg w parku
Pogoda na 5 dni. Gdzie spadnie śnieg i chwyci mróz
METEO
imageTitle
Czerwona kartka dla mistrza świata. Żegna się z Turniejem Czterech Skoczni
EUROSPORT
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
WARSZAWA
imageTitle
Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026
EUROSPORT
imageTitle
Prevc odjechał rywalom. Bardzo dobry występ Tomasiaka w Ga-Pa
EUROSPORT
Na naturalnych zbiornikach wodnych nie ma czegoś takiego jak "bezpieczny" lód
Jak pomóc, gdy pod kimś załamie się lód?
Poznań
grecka marynarka wojenna fregata Psara F454 shutterstock_1057030721
Powstał nowy sojusz. Przeciwko Turcji
Świat
imageTitle
Kuriozalne sceny w Ga-Pa. Skoczkowie utknęli w windzie, zawody opóźnione
EUROSPORT
Policjanci z Płocka mieli pracowitą noc sylwestrową
Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant
WARSZAWA
Szpital wojewódzki w Koszalinie
14-latkowi w dłoni wybuchła petarda, stracił palec
Szczecin
imageTitle
Słodko-gorzki rok Sinnera. "Dostrzegam cenne lekcje"
EUROSPORT
shutterstock_2485734569_1
Po roku diagnoz - czas na terapię. Co dalej z polską ochroną zdrowia?
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica