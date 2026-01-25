Strzały w Berlinie. Dwie osoby w stanie krytycznym

"Krótko po godzinie 17 w mieszkaniu przy Wichmannstrasse w dzielnicy Tiergarten padły strzały, w wyniku czego rannych zostało pięć osób" - czytamy w komunikacie wydanym przez berlińską policję.
Poinformowano, że poszkodowani znajdują się w szpitalach, a dwie osoby zostały poddane "pilnym operacjom z powodu obrażeń zagrażających życiu".
Jak donosi niemiecki dziennik "Bild", policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wejścia do pobliskiego szpitala przy Budapester Strasse.
