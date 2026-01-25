Strzały w Berlinie. Dwie osoby w stanie krytycznym

Berlin na nagraniach archiwalnych Źródło: Archiwum Reuters

"Krótko po godzinie 17 w mieszkaniu przy Wichmannstrasse w dzielnicy Tiergarten padły strzały, w wyniku czego rannych zostało pięć osób" - czytamy w komunikacie wydanym przez berlińską policję.

Poinformowano, że poszkodowani znajdują się w szpitalach, a dwie osoby zostały poddane "pilnym operacjom z powodu obrażeń zagrażających życiu".

In der Wichmannstr in #Tiergarten kam es heute kurz nach 17 Uhr zu Schüssen in einer Wohnung, in deren Folge nach aktuellem Stand 5 Personen verletzt worden sind. Die Verletzten werden in Krankenhäusern behandelt, zwei lebensbedrohlich Verletzte werden aktuell notoperiert. Unsere… pic.twitter.com/UMdx8hY4BP — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 25, 2026 Rozwiń

Jak donosi niemiecki dziennik "Bild", policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wejścia do pobliskiego szpitala przy Budapester Strasse.

