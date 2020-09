Do 50 tysięcy euro dla ofiar księży pedofilów. "Jednolite ramy dla wszystkich diecezji w kraju"

Episkopat zwrócił uwagę, że odgórna decyzja zagwarantuje, że nie pojawią się rozbieżności w wysokości wypłat w zależności od diecezji, jak miało to miejsce do tej pory. - To zarządzenie określa jednolite ramy dla wszystkich 27 diecezji w kraju - mówił Baetzing.

Agencja Reutera zauważyła, że dla niektórych ofiar suma do 50 tysięcy euro jest niewystarczająca. Jedna z grup zrzeszających osoby dotknięte nadużyciami ze strony przedstawicieli kleru domagała się odszkodowań opiewających na kilkaset tysięcy euro, argumentując, że ofiary często nie są zdolne do wykonywania pracy. Organizacja zgłaszała również zastrzeżenia co do samej procedury przyznawania zadośćuczynienia.