Świat

Kierowca wjechał w tłum ludzi w Lipsku. Są zabici

Pilna wiadomość
Lipsk (Niemcy)
Źródło: Google Earth
W centrum Lipska w Niemczech kierowca wjechał samochodem w tłum pieszych. Dwie osoby nie żyją. Sprawca został zatrzymany.

Kierowca wjechał w tłum w Lipsku na ulicy Grimmaische. Jak informuje lokalny nadawca MDR, powołując się na policję, dwie osoby zginęły, a dwie zostały ciężko ranne.

Policja przekazała, że sprawca został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia. W komunikacie zaznaczono jednak, że akcja służb nadal trwa i zaapelowano do mieszkańców o nieutrudnianie jej.

Świadkowie, których cytuje lokalne Radio Leipzig, mówią, że widzieli pędzący samochód, na którego dachu był człowiek.

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać pojazdy pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, słychać też syreny.

Artykuł aktualizowany.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

