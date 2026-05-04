Kierowca wjechał w tłum ludzi w Lipsku. Są zabici
Kierowca wjechał w tłum w Lipsku na ulicy Grimmaische. Jak informuje lokalny nadawca MDR, powołując się na policję, dwie osoby zginęły, a dwie zostały ciężko ranne.
Policja przekazała, że sprawca został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia. W komunikacie zaznaczono jednak, że akcja służb nadal trwa i zaapelowano do mieszkańców o nieutrudnianie jej.
Świadkowie, których cytuje lokalne Radio Leipzig, mówią, że widzieli pędzący samochód, na którego dachu był człowiek.
Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać pojazdy pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, słychać też syreny.
