Świat Kierowca wjechał w tłum ludzi w Lipsku. Są zabici

Lipsk (Niemcy) Źródło: Google Earth

Kierowca wjechał w tłum w Lipsku na ulicy Grimmaische. Jak informuje lokalny nadawca MDR, powołując się na policję, dwie osoby zginęły, a dwie zostały ciężko ranne.

Policja przekazała, że sprawca został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia. W komunikacie zaznaczono jednak, że akcja służb nadal trwa i zaapelowano do mieszkańców o nieutrudnianie jej.

Aktuell findet im Zentrum #Leipzig ein Polizeieinsatz statt. Halten Sie die Rettungswege frei und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Ein Pkw erfasste in der Grimmaischen Straße mehrere Personen und flüchtete. Der Fahrzeugführer wurde festgenommen, von ihm geht… — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) May 4, 2026 Rozwiń

Świadkowie, których cytuje lokalne Radio Leipzig, mówią, że widzieli pędzący samochód, na którego dachu był człowiek.

Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać pojazdy pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, słychać też syreny.

A car rammed into a crowd in Leipzig, Germany, injuring multiple people. pic.twitter.com/p2FTVMWLAE — Open Source Intel (@Osint613) May 4, 2026 Rozwiń

Artykuł aktualizowany.