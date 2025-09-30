Merz: nie wiadomo, czy Putin "będzie miał odwagę" spotkać się z Zełenskim Źródło: TVN24

- Pozwólcie, że ujmę to w zdaniu, które na pierwszy rzut oka może być trochę szokujące. Nie jesteśmy w stanie wojny, ale już także nie w stanie pokoju z Rosją - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz na spotkaniu z mediami w Duesseldorfie.

Wojna Rosji jest "wojną przeciwko naszej demokracji, wojną przeciwko naszej wolności" - dodał Merz. Podkreślił też, że zamiarem Moskwy jest podważenie jedności Unii Europejskiej.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz Źródło: Christopher Neundorf/PAP/EPA

Kanclerz Niemiec popiera wykorzystywanie rosyjskich aktywów

Kanclerz nawiązał do jego wcześniejszego poparcia dla planu Unii Europejskiej uruchomienia zamrożonych rosyjskich aktywów w celu sfinansowania ukraińskich wydatków obronnych, mówiąc, że mogłoby to wystarczyć na wsparcie militarne Ukrainy przez trzy do pięciu lat.

Zdaniem kanclerza z upływem czasu kontynuowanie wojny będzie dla Rosji ekonomicznie niemożliwe.

