- Pozwólcie, że ujmę to w zdaniu, które na pierwszy rzut oka może być trochę szokujące. Nie jesteśmy w stanie wojny, ale już także nie w stanie pokoju z Rosją - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz na spotkaniu z mediami w Duesseldorfie.
Wojna Rosji jest "wojną przeciwko naszej demokracji, wojną przeciwko naszej wolności" - dodał Merz. Podkreślił też, że zamiarem Moskwy jest podważenie jedności Unii Europejskiej.
Kanclerz Niemiec popiera wykorzystywanie rosyjskich aktywów
Kanclerz nawiązał do jego wcześniejszego poparcia dla planu Unii Europejskiej uruchomienia zamrożonych rosyjskich aktywów w celu sfinansowania ukraińskich wydatków obronnych, mówiąc, że mogłoby to wystarczyć na wsparcie militarne Ukrainy przez trzy do pięciu lat.
Zdaniem kanclerza z upływem czasu kontynuowanie wojny będzie dla Rosji ekonomicznie niemożliwe.
Autorka/Autor: asty/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Christopher Neundorf/PAP/EPA