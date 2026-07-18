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Świat

Jens Spahn, szef klubu CDU/CSU w parlamencie podał się do dymisji. Chodzi o usługi surogatki

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Jens Spahn
Merz wita gości na szczycie E5 w Berlinie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Bernd von Jutrczenka/PAP
46-letni Jens Spahn, szef chadeków w parlamencie Niemiec, podał się w sobotę do dymisji. Wcześniej miał wezwać go do tego kanclerz Friedrich Merz. Wynika to z kontrowersji po tym, jak wraz z mężem skorzystał z usług surogatki w USA, aby mieć dziecko.

Jens Spahn i jego mąż Daniel Funke poinformowali w środę, że zostali rodzicami - ich syna urodziła surogatka w USA. Informacja ta trafiła na pierwszą stronę tabloidu "Bild" i wywołała w Niemczech gorącą debatę na temat surogacji oraz podwójnych standardów.

Macierzyństwo zastępcze jest w Niemczech zakazane. Z powodów etycznych jego legalizacji sprzeciwia się CDU, a w przeszłości sam Spahn mówił, że jako chrześcijanin nie może tego zaakceptować.

Jens Spahn zmuszony do rezygnacji

Za decyzję o skorzystaniu z usług matki zastępczej na lidera klubu CDU/CSU spadła szeroka krytyka. Głosy wzywające go do dymisji pojawiły się także wśród wpływowych polityków chadeckich. Jak podała agencja DPA, także lider chadeków, kanclerz Niemiec Friedrich Merz nakłaniał Spahna do rezygnacji.

"W ostatnich dniach uświadomiłem sobie, że mojego osobistego szczęścia, jakim jest założenie rodziny wspólnie z moim mężem oraz zostanie ojcem, nie da się pogodzić z pełnioną przeze mnie funkcją polityczną" - napisał Spahn w piśmie do członków klubu CDU/CSU. Z treścią dokumentu zapoznała się agencja DPA.

Daniel Funke i Jens Spahn
Daniel Funke i Jens Spahn
Źródło zdjęcia: Tristar Media/Getty Images

Polityk skrytykował w piśmie "narastającą bezwzględność w debacie publicznej", dodał, że "w ostatnich dniach stało się dla niego coraz bardziej oczywiste, że jego rodzina jest dla niego najważniejsza".

46-letni Spahn to wpływowy członek CDU, zasiadający w Bundestagu od 2002 roku. W latach 2018-21 był ministrem zdrowia, a od maja 2025 roku kierował parlamentarną frakcją chadeków. Do czasu wyboru następcy Spahna obowiązki przewodniczącego frakcji CDU/CSU przejmie Alexander Hoffmann z CSU.

Źródło: PAP
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Tagi:
NiemcyLGBTdzieciCDU/CSUFriedrich Merz
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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