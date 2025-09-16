Logo strona główna
Najpierw Berlin, teraz Paryż. Seria spotkań Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w Berlinie spotkał się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, później pojechał na rozmowę z kanclerzem Friedrichem Merzem. Przed godziną 13 Kancelaria Prezydenta poinformowała o zakończeniu wizyty w Berlinie. Kolejne spotkania Nawrocki odbędzie w Paryżu.
Kluczowe fakty:
  • Karol Nawrocki i Frank-Walter-Steinmeier rozmawiali "w cztery oczy". Później prezydent pojechał na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem.
  • Prezydent Polski według wcześniejszych zapowiedzi miał poruszyć tematy bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską i kwestię reparacji.
  • Po zakończeniu spotkań w Berlinie prezydent udał się do Francji.

Spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Franka-Waltera Steinmeiera rozpoczęło się od ceremonii powitania na dziedzińcu głównym Pałacu Bellevue w Berlinie. Po nim prezydenci przeszli do rozmowy "w cztery oczy", a później przewodzili rozmowom plenarnym obu delegacji.

Przedstawiciel rządu z Nawrockim

Nawrockiemu towarzyszyli podczas wizyty w Berlinie - pierwszej w czasie jego prezydentury wizyty w Niemczech - m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Berlin to kolejna, po Waszyngtonie, Rzymie, Wilnie i Helsinkach, odwiedzona przez polskiego prezydenta stolica.

Wśród tematów berlińskich rozmów miały być - jak informował Marcin Przydacz, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w Kancelarii Prezydenta - współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie i relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej.

Po wizycie w Pałacu Bellevue Nawrocki udał się na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem.

Przed godziną 13 Kancelaria Prezydenta poinformowała, że wizyta Nawrockiego w Berlinie dobiegła końca. "Kolejny punkt - Paryż" - zapowiedziano. Do Francji prezydent dotarł po godzinie 14.

Niemcy "mocno i niezachwianie" stoją po stronie Polski

W rozmowie z prezydentem Nawrockim kanclerz Merz zapewnił, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia Niemcy "mocno i niezachwianie" stoją po stronie Polski - przekazał we wtorek rzecznik niemieckiego rządu Sebastian Hille.

W komunikacie rzecznika zaznaczono, że "wspieranie pojednania z Polską po okrucieństwach II wojny światowej i niemieckiej okupacji pozostaje dla rządu federalnego historyczną odpowiedzialnością".

Spotkanie po rosyjskim ataku dronowym

Wiceszef MSZ Bartoszewski podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że Nawrocki odwiedza Niemcy i Francję - bliskich sojuszników Polski - niedługo po rosyjskim ataku dronowym na Polskę. Stąd przygotowanie i bezpieczeństwo w ramach NATO będą wśród tematów rozmów.

Przedstawiciel rządu poleci z Nawrockim. "Na zaproszenie prezydenta"
Polska

Pytany o problem reparacji, zaznaczył, że w rozmowach polsko-niemieckich często mówi się o kwestii zadośćuczynienia i w tej sprawie rząd wspomaga działania prezydenta, natomiast nie w kwestii uzyskania reparacji. Ocenił, że na uzyskanie reparacji Polska praktycznie nie ma szans.

We wtorek przed południem Nawrocki udał się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie spotkał się z kanclerzem Friedrichem Merzem. Także w tym przypadku odbyła się rozmowa w cztery oczy obu polityków, a następnie spotkanie plenarne pod ich przewodnictwem.

Po zakończeniu tych spotkań prezydent Nawrocki wraz z delegacją uda się do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

