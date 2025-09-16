Najpierw Berlin, teraz Paryż. Seria spotkań Nawrockiego

- Karol Nawrocki i Frank-Walter-Steinmeier rozmawiali "w cztery oczy". Później prezydent pojechał na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem.
- Prezydent Polski według wcześniejszych zapowiedzi miał poruszyć tematy bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską i kwestię reparacji.
- Po zakończeniu spotkań w Berlinie prezydent udał się do Francji.
Spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Franka-Waltera Steinmeiera rozpoczęło się od ceremonii powitania na dziedzińcu głównym Pałacu Bellevue w Berlinie. Po nim prezydenci przeszli do rozmowy "w cztery oczy", a później przewodzili rozmowom plenarnym obu delegacji.
Przedstawiciel rządu z Nawrockim
Nawrockiemu towarzyszyli podczas wizyty w Berlinie - pierwszej w czasie jego prezydentury wizyty w Niemczech - m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Berlin to kolejna, po Waszyngtonie, Rzymie, Wilnie i Helsinkach, odwiedzona przez polskiego prezydenta stolica.
Wśród tematów berlińskich rozmów miały być - jak informował Marcin Przydacz, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w Kancelarii Prezydenta - współpraca w sferze bezpieczeństwa, sprawy związane z Unią Europejską, relacje transatlantyckie i relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące zadośćuczynienia za zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej.
Po wizycie w Pałacu Bellevue Nawrocki udał się na spotkanie z kanclerzem Friedrichem Merzem.
Przed godziną 13 Kancelaria Prezydenta poinformowała, że wizyta Nawrockiego w Berlinie dobiegła końca. "Kolejny punkt - Paryż" - zapowiedziano. Do Francji prezydent dotarł po godzinie 14.
Niemcy "mocno i niezachwianie" stoją po stronie Polski
W rozmowie z prezydentem Nawrockim kanclerz Merz zapewnił, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia Niemcy "mocno i niezachwianie" stoją po stronie Polski - przekazał we wtorek rzecznik niemieckiego rządu Sebastian Hille.
W komunikacie rzecznika zaznaczono, że "wspieranie pojednania z Polską po okrucieństwach II wojny światowej i niemieckiej okupacji pozostaje dla rządu federalnego historyczną odpowiedzialnością".
Spotkanie po rosyjskim ataku dronowym
Wiceszef MSZ Bartoszewski podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że Nawrocki odwiedza Niemcy i Francję - bliskich sojuszników Polski - niedługo po rosyjskim ataku dronowym na Polskę. Stąd przygotowanie i bezpieczeństwo w ramach NATO będą wśród tematów rozmów.
Pytany o problem reparacji, zaznaczył, że w rozmowach polsko-niemieckich często mówi się o kwestii zadośćuczynienia i w tej sprawie rząd wspomaga działania prezydenta, natomiast nie w kwestii uzyskania reparacji. Ocenił, że na uzyskanie reparacji Polska praktycznie nie ma szans.
We wtorek przed południem Nawrocki udał się do Urzędu Kanclerskiego, gdzie spotkał się z kanclerzem Friedrichem Merzem. Także w tym przypadku odbyła się rozmowa w cztery oczy obu polityków, a następnie spotkanie plenarne pod ich przewodnictwem.
Po zakończeniu tych spotkań prezydent Nawrocki wraz z delegacją uda się do Paryża, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
Autorka/Autor: kkop/adso
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KPRP